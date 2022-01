César Lerena, experto en temas vinculados al Atlántico Sur y Pesca, dialogó con ADNSUR sobre la situación de pesca ilegal junto al límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde más de 300 embarcaciones de distintas nacionalidades, desde chinas hasta algunas con británicas según advirtió, se encuentran pescando frente al golfo San Jorge, a menos de 400 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, en aguas internacionales.

“Este tema ya tiene más de 40 años, no es nuevo, tal vez ha variado el tipo de flota y ahora es mayoritariamente china, pero también hay buques coreanos, taiwaneses, españoles y en algún caso con la bandera británica isleña, de Malvinas”, indicó Lerena, ante la consulta de esta agencia.

“Estos buques extranjeros operan de forma ilegal aun cuando no ingresen a nuestra ZEE, porque están subsidiados por sus países de origen y no tienen control de ningún tipo (de redes, de registro de operaciones, de las especies que descartan, etc) –denunció-. Si bien se entiende que la pesca en alta mar es libre, al pescarse sin control y sin acuerdo con los estados ribereños (que son Argentina y Uruguay), debe calificarse como ilegal”.

Lerena explicó que hubo algunos cambios y hoy los sistemas satelitales permiten un mayor control sobre el mar argentino, pero advirtió que el problema sigue siendo grave, ya que las especies, particularmente el calamar que nace en aguas argentinas, migra por razones biológicas hacia alta mar o hacia el área de Malvinas, ilegalmente ocupada por Gran Bretaña.

“Las especies son migratorias y van a un determinado lugar, por razones de reproducción u otros motivos biológicos y después vuelven al lugar de origen –explicó-. Por lo tanto, la captura que se realiza más allá del límite marítimo también debe considerarse como una extracción de recursos originarios de la ZEE”.

“Se llevan entre 600 y 1.000 millones de dólares por año”

El especialista insistió en que la irregularidad se perpetra independientemente de si violan o no el límite del mar argentino:

“Son recursos que nacen en aguas argentinas. Por ejemplo el calamar, que es una de las principales especies que capturan, nace y luego migra hacia Malvinas o alta mar. Es ahí donde esta flota, en algunos casos con licencia ilegal británica, pescan y unas 250 mil toneladas por año de pescado, lo que significa que nos extraen, dependiendo de especies y valores, entre 600 y 1.000 millones de dólares por año”.

A lo anterior añadió que fuera del área de Malvinas, las capturas que lleva adelante principalmente la flota china alcanza otras 750 mil toneladas por año, casi la misma cantidad que por su parte produce la flota argentina dentro de la ZEE.

Lerena advirtió que otro perjuicio de magnitud es que los buques extranjeros se quedan con trabajo que podría realizarse por operarios argentinos, particularmente del litoral patagónico.

“El tercer daño, aunque son muchos más, es que esa mercadería compite en el mercado internacional, por lo cual los empresarios argentinos que pagan todos los impuestos, que muchas veces tienen retenciones a las exportaciones y todas las cargas laborales que enfrentan, compiten con una materia prima que es subsidiada y capturada ilegalmente”, añadió.

Al seguir enumerando perjuicios, el especialista recordó que los buques argentinos deben respetar las Capturas Máximas Permitidas que se fijan cada año para cuidar el recurso pesquero y evitar su depredación, mientras que en alta mar el esfuerzo pesquero sobre las especies no tiene ningún tipo de límite ni control.

“Por lo tanto, causan daño a las especies en general, porque el ecosistema es el mismo”, cuestionó.

Las licencias que otorga el gobierno de Malvinas

Lerena enfatizó que el problema de la pesca ilegal está vinculado con la ocupación británica de las islas Malvinas.

“No olvidemos que el principal recurso de los británicos en Malvinas es la pesca, al menos por ahora, mientras el petróleo no avance y ellos han otorgado licencias en los últimos 40 años, con lo que han extraído 250 mil toneladas por año. Nada les impide, a esas mismas embarcaciones, si el recurso está fuera de la zona exclusión de las islas (que por otro lado, sigue siendo territorio argentino) seguir pescando y de hecho lo hacen, por fuera de la ZEE”.

Frente a esa situación, detalló que los recursos de la Armada y Prefectura son limitados para el control de más de 3 millones de kilómetros cuadrados que representa la superficie del mar continental argentino.

“No olvidemos que la Argentina, pese a haber dictado en 2020 una ley que aumenta las sanciones, nunca se ha capturado un buque extranjero desde la sanción de esa ley”, precisó.

Trabajo esclavo en altamar

Lerena aludió además a condiciones laborales de alta irregularidad a bordo de muchos de los buques que operan frente a las aguas argentinas, que hoy se estima entre 300 y 350 buques de las nacionalidades mencionadas, con tripulación principalmente asiática:

“Son barcos que permanecen y se abastecen en alta mar, con trabajo prácticamente esclavo, con muy pocas rotaciones de personal y entonces es un esfuerzo mayor al que podría hacer una embarcación argentina, que cumple con todas las legislaciones nacionales. En el país hay alrededor de 520 buques habilitados, pero la flota extranjera, con menor cantidad, hace un esfuerzo pesquero mucho mayor (con perjuicio para el recurso) por las condiciones ilegales en que trabaja”.

El experto abogó para que Argentina utilice los elementos disponibles para comenzar a atacar el problema, a partir de una administración de los recursos que le pertenecen y que hoy pescados ilegalmente en alta mar.

“El único que les presta apoyo es Uruguay y algo que no se debería hacer, porque junto con nuestro país son los estados ribereños y deberían controlar en forma conjunta”, advirtió, al rechazar el tipo de asistencia técnica que permite el puerto de Montevideo para abastecimiento y reparación de la flota asiática.

“Argentina tiene recursos técnicos a través de acuerdos y mecanismos para favorecer la pesca argentina en alta mar, como por ejemplo quitarle todo costo impositivo o aduanero, derechos de capturas o incluso impuestos al gasoil –propuso-, para que la flota argentina salga de la ZEE a pescar en alta mar. Eso será muy importante, porque la presencia de buques extranjeros en el Atlántico Sur, más allá de las cuestiones a las que me referí, puede empezar a cambiar la extranjerización actual. Si Argentina no controla esto, le va a resultar muy difícil resolver la cuestión de Malvinas, porque esta extranjerización favorece la presencia británica en las islas”.