El Presidente de la Asociación Vecinal del barrio Roca, Orlando Chacoma, habló sobre la superpoblación canina en Comodoro y aseguró que "la medida efectiva es la eutanasia". En este sentido explicó que se aplicaría a aquellos perros que atacan a las personas y generan destrozos en las chacras de los productores locales.

“El perro de la calle es un animal que fue abandonado o que se ha procreado continuamente y hoy es un problema serio para la ciudad. Para ese tipo de animales, yo considero que la medida efectiva es la eutanasia", señaló Chacoma.

En contacto con Radio Crónica, el vecinalista manifestó que la superpoblación canina en Comodoro "no se soluciona y continúa" es por eso que "prefiero eliminar a uno de esos animales y no que uno de estos lastime a un chico o una persona adulta".

Además se refirió a la menor de edad que días atrás fue atacada por un perro callejero. "En el diario informaron que un perro agarró del tobillo a una nena y la quebró, generando un problema serio. Con una castración a ese animal no vamos a solucionar el problema, el perro que muerde lo va a continuar haciendo, con o sin esterilización", dijo.

"No es una posición simpática, sino una eutanasia para determinados tipos de animales. Esto no les agrada a algunas personas, pero con que no le agrade o no le guste no solucionamos los problemas. Esto viene de muchísimos años y continuamos sin reparar el tema", finalizó.