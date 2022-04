Perdió su billetera con $20 mil en un supermercado de Rada Tilly y se la devolvieron sin plata

Un hombre perdió su billetera con $20 mil en un supermercado "La Anónima" de Rada Tilly y se la devolvieron pero sin plata.

Según detalló el posteo realizado por la mujer a través de Facebook, este martes cerca de las 15 horas, su marido se encontraba haciendo un pedido en un supermercado de Rada Tilly, y al salir del local, se le cayó la billetera en el estacionamiento con todas sus pertenencias y $20 mil que había retirado.

Sin embargo, al regresar pudo recuperar su billetera pero la misma estaba sin dinero. Según indicó, así se la devolvieron al personal de seguridad que se encontraba de turno.

En ese marco, la mujer redactó: "Sepan ustedes que ese pibe tiene cuentas que pagar, 3 hijas que alimentar también, si!! son 20 mil pesos, hoy no te dura nada ni te alcanza nada, pero el lo laburo entienden?"

Rada Tilly: Investigan la muerte de un hombre en Punta del Marqués

Y agregó: "No pueden ser así! el/la que se haya apropiado de ese dinero devuélvalo por favor, no saben como pueden estar perjudicando no solo a una persona, sino a una familia también"", resaltó.

"Pido de corazón que quién sepa algo por favor me avise y puedan compartir este post. Gente de rada, no sean unos hijos de puta por favor. más humildad", sentenció.