Una mujer cambió su vida para siempre luego de ir al médico pensando que tenía Covid, pero que su diagnóstico fuera devastador.

Se trata de Sinead Hudson, de 30 años y oriunda de Reino Unido, quien llegó a tener 41 grados de fiebre y otros síntomas que la hicieron pensar que estaba afectada por el virus que mantiene en vilo al mundo desde inicios de 2020.

Todo comenzó cuando se encontraba de vacaciones en Ibiza junto a su esposo. "Estuve tosiendo y tuve mucha fiebre durante dos semanas y más... Estaba tomando paracetamol para bajar la fiebre, pero tan pronto como desaparecía, volvía a subir", detalló al respecto.

En ese sentido, contó que tras varias horas sin mejorías, pero creyó que eran los efectos del virus por lo que decidió no ir al médico.

Murió su marido y se lo tuvo que contar a la amante: “No puedo creer esto”

Sin embargo al otro día amaneció con un alto nivel de fiebre que la llevó al alucinar, por lo que su esposo la llevó al hospital.

"Pensé que era solo una infección o un Covid prolongado y quería que me dieran antibióticos para poder irme a casa, pero me dijeron que necesitaban averiguar cuál era la infección", manifestó.

Tras cuatro días internada, los médicos decidieron hacerle una biopsia de médula ósea producto de la fiebre inexplicable, descubriendo que se trataba de una leucemia aguda.

"Todo se puso blanco y mis oídos zumbaban. Sentí como si mi cerebro se hubiera detenido y no podía asimilar nada de lo que me estaba diciendo... Entonces tuve este sentimiento abrumador de que quería vivir. No puedo explicar cómo es eso", concluyó su relato la joven.