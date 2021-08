Peluquero solidario de Comodoro le cambió el look a un hombre de la calle y quedó irreconocible

Fernando Boss es de Comodoro Rivadavia y se dedica al oficio de peluquero hace más de 20 años. Este amor y conexión con el "mundo de las tijeras" inició desde muy chico y viene a través de su familia.

"Se basó más que nada en la crianza que tuvimos nosotros en esa época, donde si no estudiabas te ibas a trabajar. Llegó un punto en que con 18 años terminando el secundario ya sabía que la universidad no la iba a pisar, porque nunca me gustó estudiar y no sabía qué hacer de mi vida en realidad", señaló en diálogo con ADNSUR.

Justamente hoy, 25 de agosto, se celebra el día del peluquero y Fernando nos contó cómo fueron sus inicios. "Les pedí a mis viejos si me pagaban un curso de peluquería, pero como ya venía de familia, de antepasados de querer incursionar en este rubro y la gran mayoría habían fracasado, era como que se volvía a repetir la historia por parte de hermanos de mis padres, primos, gente ya más grande".

"No confiaban mucho en que eso pudiera llegar a ser algo que me sirviera a mí. Lo hice de todas formas, y pude demostrar que se pueden lograr cosas grandes con esto", recordó.



Hace más de 15 años que trabaja de manera independiente. "He pasado por todos los puestos dentro de una peluquería. Trabajé con Marcelo Ruiz Díaz, un genio que me enseñó todo", sostuvo.

Boss cuenta con el récord de corte de cabello con máquina de 3 minutos y 24 segundos. "Estuve a punto de participar en México en la competencia del corte más rápido del mundo, hace tres años atrás, pero no pudo viajar por un problema de AFIP que le imposibilitó viajar", expresó.

En Comodoro tuvo la oportunidad como representante del joven manos de tijera, arriba de la pasarela, lo convocaban de desfiles para ir a peinar a las modelos. Entre ellas, tuvo la posibilidad de peinar a la mayoría de las bailarinas de “Bailando por un sueño" cuando se hacían los eventos importantes. Artistas como Luisana Lopilato, Julieta Prandi, Jessica Cirio en el “Argentina corre”, Alejandra Magglieti, Ingrid Grudke.

UN PELUQUERO SOLIDARIO

Ante la consulta sobre sus inicios en la gran peluqueada solidaria, este movimiento que resuena en las redes sociales y los barrios de la ciudad, comentó: "donde trabajaba no me permitían cortar el pelo porque iba gente muy “paqueta”, sólo lavaba cabezas o hacía colorimetría. En donde sí aprendí todo sobre ese trabajo y hoy tienen el nivel 3 que es el máximo".

"Tenía 19 años, y se me ocurrió la idea de ir a la vecinal, y esto fue justo un 25 de agosto de hace más o menos unos 21 años atrás, se organizó una peluqueada por el día del peluquero en la vecinal del San Cayetano, y fui a practicar ahí, fui decidido a cortar el pelo y mostrar lo que sabía hacer", explicó.

Actualmente tiene una escuelita donde da clases de peluquería. "Un día se me ocurrió empezar por el barrio donde trabajo, que es en Palazzo, y meter a todos los estudiantes que ya llevaban un mes y medio trabajando y practicando, para trasladarlos por las vecinales y que practiquen más y que les sirva a todos", confiesa.

"Hicimos más o menos unas 15 vecinales, nos faltaron algunas, porque la idea era seguir hasta fin de año pero lamentablemente los chicos hacen curso de 3 meses o 4 como mucho y se termina", remarcó Fernando.

Desde su profesión traslada ese amor para brindar ayuda comunitaria. "A mí me hace bien, es algo que hago desde siempre. El otro día el señor Félix de acá del barrio, era un hombre de bajos recursos que tenía una barba gigante. Lo dejé como un modelo, y le venía diciendo que le quería cortar el pelo, y el “no, no tengo tiempo”, y un día me vino a preguntar algo y lo agarré de la campera y lo metí. Lo dejé increíble", señaló orgullosamente mostrando las imágenes.

"A veces estoy trabajando y veo a un pibito que pasa caminando con la cabeza gigante por afuera y le digo "venga para adentro que le corto el pelo". Es increíble pero funciona, cuando hago eso y lo hago espontáneamente, no premeditado y al rato empieza a caer gente, es una cadena energética que hace que la gente aparezca por arte de magia".