El presidente del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini ,confirmó este lunes por la mañana que se trabaja en un decreto para declarar la emergencia hídrica en la provincia ante la bajante de ríos y lagos que abastecen de agua a distintas localidades del Chubut.

"Estos temas de la naturaleza no los esperaba nadie ni en la provincia ni en el país", manifestó, y dio cuenta de la situación de la bajante del río Paraná donde la situación es grave porque "hay pueblos sin agua. Incluso, no pueden sacar el grano de los puertos porque no le da el calado a los barcos. Tampoco se puede enfriar la central Atucha y eso genera problemas serios”.

El funcionario adelantó además, que redactó un borrador de decreto para ver "con el Gobernador si –esta semana- se decreta la emergencia hídrica. Eso daría herramientas para tomar medidas rápidas con disponibilidad de fondos para poner compuertas para poder regular los caudales, dijo.

Y señaló a Cadena Tiempo de Trelew que hace un mes y medio "estamos mandándoles notas a todos los productores de la provincia para recordarles que viene un año complicado y tienen que hacer un uso más eficiente del agua. También, hay reuniones con las cooperativas de la provincia y los jefes comunales. Hay que concientizar y hacer un uso más eficiente”.

"Lo principal es garantizar el consumo humano-en segundo lugar- la producción y –luego- lo energético” detalló. Y sobre la situación en el valle inferior, el titular del IPA indicó: "no creo que tengamos grandes problemas gracias al Dique Ameghino. En la cuenca de Senguer y la zona de Sarmiento, está la obra del Fontana que está en la última etapa para licitar. En las próximas semanas, se hará la audiencia pública y Nación llamará a licitación”.

NI UNA GOTA DE AGUA

En Comodoro Rivadavia, los bloques que integran el Concejo Deliberante le pidieron al gobernador Mariano Arcioni, declarar la emergencia Hídrica. "Transcurrió casi la totalidad del invierno y no se han producido las lluvias y las nevadas suficientes para que en el verano el Río Senguer pueda alimentar al Lago Musters", anticipó la concejal Natalia Guerrero.

Y agregó que hay que "definir paliativos ahora y no lamentarnos en el verano cuando abramos la canilla y no salga una gota de agua. Este verano va a ser muy difícil".

En tanto, el diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, anticipó hace días que se solicitará que Chubut sea incluida a la Emergencia Hídrica: "Hay mucha preocupación porque no hay nieve, ya de por sí venía complicada la situación por la bajante del río Senguer en Chubut, y si bien no se ve tanto en la costa, es una preocupación la media de precipitaciones en lo que va del año", aseveró.