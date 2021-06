Un hombre que repartía su currículum con su hija en brazos en la puerta de una sucursal bancaria de la Ciudad de Buenos Aires cambió su vida en las últimas horas, luego de que tras la viralización de su imagen se desatara una ola de solidaridad que terminó con una multinacional ofreciéndole un empleo.

Ángel, de 34 años, es mecánico y albañil y tiene dos hijos, y como consecuencia de la pandemia debió recurrir a pedir limosna y trabajo en la calle para poder comer. En sus primeros días en la calle vendió pañuelos, pero el dinero obtenido solo le alcanzó para pagar una pensión por dos semanas.

A partir de ahí, y con la llegada del frío, no tuvo otra alternativa que volver a las calles junto a su bebé de dos años esperando conseguir un empleo que le permitiera brindar un mejor presente y futuro a su familia, y todo empezó a cambiar cuando una mujer le tomó una foto y compartió su historia en Facebook.

“Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté que hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo.Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo”, escribió la usuaria de la red social en un posteo en el que agregó, además de una foto de Ángel y su hija, su currículum vitae.

Rápidamente la publicación se empezó a viralizar, y la ayuda comenzó a llegar a gran escala. Además de dinero para hacer una importante compra de alimentos se sumó un teléfono celular para que pudiera recibir ofertas de trabajo, e incluso la concejal de La Plata, Victoria Tolosa Paz, lo asistió a él y a su familia para resolver tramites claves como los asuntos vinculados al registro de personas, lo que le permitió a la familia ser asistida por el Estado nacional con la Asignación Universal por Hijo y con la tarjeta AlimentAR.

A la semana 5 ofertas laborales llegaron al celular de Ángel y hoy, a pocos días de la viralización de su caso, se encuentra tramitando los últimos controles y pruebas para empezar a trabajar como mecánico en una reconocida marca francesa de automóviles.