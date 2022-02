NappiCycle es una empresa galesa que nació en el 2009 con el objetivo de reducir la cantidad de contaminación que generan los pañales descartables usados. La organización no solo comenzó a ofrecer productos de esta línea de bajo impacto ambiental sino que, también, se dispuso a buscar la forma de reciclar pañales y de respaldar al gobierno en las campañas que apuntaban a convertirse en un principado más amigable con el medioambiente.

Luego de años de trabajo y de desarrollo, NappiCycle participó activamente en el proceso de repavimentación de un fragmento de la ruta A487 con el uso de pañales usados. El mismo cuenta con poco más de 2 kilómetros de largo y se encuentra en el tramo que conecta el pueblo de Cardigan con Aberystwyth. El esfuerzo fue realizado en conjunto entre la organización ya mencionada, el gobierno local y la marca de productos de cuidado para el bebé, Pura.

Para poder llevar a cabo la repavimentación se utilizaron 107 mil pañales usados y, de acuerdo a lo que reportaron los encargados del proyecto, en el proceso se aprovechó hasta la orina que contenían.

Según explicó Rob Poyer, el fundador de NappiCycle y creador del sistema de reciclado, los productos descartables son limpiados por completo para luego ser sometidos a un tratamiento que resulta en la separación de los plásticos y las fibras de celulosa del resto de las sustancias.

En este caso particular, se utilizaron más de 4 toneladas de fibras recuperadas en el trabajo de reparación de la ruta. La ventaja de esta nueva técnica no solo es la protección del ecosistema, sino que el pavimento reforzado con los pañales es aún más fuerte y duradero que el tradicional pero con una huella de carbono menor. El material reciclado no está limitado a la construcción y puede ser aplicado a una larga lista de propósitos. Pizarras para escuelas y oficinas, paneles y laminación de los pisos son solo algunas de sus funciones.

“Este tipo de material de superficie de carretera tiene un enorme potencial para producir carreteras más sustentables con un menor impacto de carbono. Con esta prueba, esperamos demostrar que los pañales descartables podrían adoptarse ampliamente en nuestras carreteras, no solo aquí en Gales, sino en todo el Reino Unido”, manifestó Rob Poyer, según consignó el sitio Daily Star.

La iniciativa de NappiCycle junto a Pura tuvo como resultado que, cada semana, cerca de 800 mil pañales usados sean reciclados y reutilizados en vez de terminar en los basurales en donde permanecerían más de cien años antes de comenzar a degradarse.

