Este jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado comenzó un paro por 48 horas en reclamo de recomposición salarial de distintos sectores que se han visto afectados por los desniveles de aumento.

"En reclamo histórico de los compañeros del servicio de protección al derecho de la niñez y adolescencia de Comodoro Rivadavia como también al Servicio de Adopción de la ciudad", así lo indicó la referente Evangelina Arbe en diálogo con ADNSUR.

Sostuvo que "no todo el mundo sabe la cantidad de trabajo que hacen con los menores y todos aquellos que están en conflicto con su familia. Es un servicio que en la pandemia no dejó ni un solo día de trabajar y no fue declarado esencial".

Los trabajadores piden recategorización, el bloqueo de títulos y un convenio marco. "Es dependiente del ministerio de Desarrollo Social provincial y la otra mitad del Municipio de Comodoro, por eso nos provoca una desigualdad salarial en el trabajador. Necesitamos con urgencia un convenio marco laboral", agregó Arbe.

"Ellos estaban con retenciones hace 15 días y esta semana comenzaron con un paro de 72 horas desde el martes. Hoy termina el paro de ellos y se ejecuta el paro de trabajadores de ATE en el día de hoy y mañana para toda la atención pública", sentenció.