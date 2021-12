Paro nacional por el cierre de 100 sucursales del Banco Santander en todo el país

La Asociación Bancaria emitió este miércoles un comunicado donde anunciaron un paro nacional para este jueves 2 de diciembre en todo el país.

Según indicaron la medida afectará a las sucursales del banco Santander "insiste en cerrar 100 sucursales, tercerizar la operatoria bancaria para eludir el cumplimiento de las condiciones laborales de nuestra actividad".

Y señalaron que además se niega a pagar el bono anual. "Santander tiene una actitud extorsiva de apriete, condicionando el pago del bono a que cese nuestro rechazo al cierre de sucursales que afecta la atención al público", manifestaron. El paro será con concurrencia al lugar de trabajo en todo el país.

Por su parte, el secretario general del gremio en Comodoro Rivadavia, Walter Rey, explicó a ADNSUR que la medida de fuerza obedece a que el Banco Santander "viene precipitando hace varios meses el cierre de sucursales y ahora están avanzando, planteando cerrar 100 en total en todo el país. Lo que trae aparejado una incertidumbre muy fuerte en el sector de trabajo de todos los empleados, y a su vez lo que posibilitaría el despido de los trabajadores".

Y señaló que en este marco se suma el reclamo de un bono de año "Por ese motivo, se dictó un paro total de actividades para la jornada de mañana a lo largo y a lo ancho del país"

Rey afirmó que en Comodoro "tuvimos hace un mes el cierre de una sucursal, donde no lamentamos despido de trabajadores, ya que todos fueron reubicados en las otras cuatro sucursales. Pero esta situación que se vivió acá, no es la misma que puede ocurrir en las distintas zonas del país donde no hay otras sucursales y el Banco Santander posee una sola sede", puntualizó.