Los trabajadores de los distintos gremios de la Salud de distintas localidades de la provincia, se encuentran movilizados en la Capital Provincial este martes por la mañana. En el marco de un paro provincial por 48 horas en reclamo a la regularización en el pago de sueldos, tanto por haberes atrasados como por ítems no liquidados.

Carlos Sepúlveda, secretario del Sindicato de Salud Pública (SISAP), indicó que "la idea de hoy es hacer una asamblea abierta para que todos los compañeros que quieran hacer el uso de la palabra puedan expresarse", para posteriormente marchar a casa de gobierno para "recordarle al gobernador y al ministro que esta la salud publica en la calle". Y aclaró que "Entregaremos un petitorio para "ver si una vez por todas el gobernador se digna a atender las cuestiones".

Una trabajadora reconoció que "Sentimos que somos esenciales para trabajar, pero somos mendigos a la hora de cobrar", dijo una trabajadora tras recordar que "nos deben salarios , acuerdos y la inflación nos aplasta".

"Después de un año de pandemia no tenemos todos los insumos necesarios" dijo tras mencionar las distintas problemáticas que se viven en los hospitales de Chubut. "No somos el enemigo, somos los que estamos para cuidarte, no queremos estar en la calle, queremos salud para nuestra familia y cada poblador, y educación".