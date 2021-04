COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El costo de la canasta básica total fue actualizado por el Observatorio de Economía que dirige el contador César Herrera, con valores al mes de febrero de este año y comparados contra igual mes del 2020. En un año, los precios de la canasta de servicios subieron un 42 por ciento, mientras que la canasta que incluye solamente alimentos se encareció aun más, en un 50 por ciento.

“Seguimos haciendo la medición con la metodología que utiliza el INDEC y nos da un valor que en Comodoro asciende a 66.786 pesos la Canasta Básica Total, que es un 15 por ciento por arriba de lo que mide el INDEC a nivel nacional, en casi 58.000 pesos”, detalló el analista, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro (94,3 Mhz).

El cálculo se hace sobre la estimación del consumo de una familia de cuatro integrantes, compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31; una hija de 8 años y un hijo de 6. Para el mismo grupo, se estima que el gasto exclusivamente para comer cada día asciende a 28.351 pesos mensuales.

El valor de la C.B.T incluye gastos adicionales a la comida, como pueden ser vestido, educación, esparcimiento y mantenimiento del hogar, etc. Una familia que no reúne esos ingresos queda por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, la Canasta Básica implica que quienes no alcanzan a comprarla, quedan en situación de indigencia.

Las carnes y frutas subieron 50 y 72 por ciento



La comparación contra febrero del 2020 permite establecer que en un año, los alimentos aumentaron casi un 50 por ciento, mientras que la canasta básica total se incrementó un 42 por ciento. En efecto, el año pasado ambas canastas se ubicaban en 18.922 pesos y 47.021 pesos, respectivamente.

En ese marco, Herrera explicó que hoy se dan situaciones de desigualdad al interior de muchos sectores laborales, ya que las diferencias de ingresos surgen entre quienes tienen la posibilidad de trabajar y quienes no lo hacen, a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia.

En la medición del Índice de Precios al Consumidor de marzo, con un 4,1 por ciento de aumento de precios para la Patagonia y un 39 por ciento interanual, el INDEC divulgó además datos que reflejan en cuánto crecieron los alimentos en el último año: las frutas tuvieron subas en promedio del 72 por ciento y las carnes se ubicaron en un 52,4 por ciento por encima de un año atrás, en tanto las prendas de vestir se incrementaron un 72 por ciento.

El costo de los alquileres

Otro componente importante entre las variables del costo de vida se da por el valor de los alquileres. En el caso de familias que no son propietarias de la vivienda, el cálculo de la canasta básica total debe sumar el monto de ese arrendamiento, descontando la incidencia de los gastos de mantenimiento que se consideran en promedio para familias que tienen casa propia.

“Ahora no lo hemos actualizado, pero años atrás hacíamos el cálculo de viviendas alquiladas –detalló Herrera-, a partir de la oferta de viviendas en alquiler y con datos que también obteníamos de la SCPL y nos daba alrededor de 15.000 familias que alquilaban. En esos casos, al costo de la Canasta Básica Total se suma el monto del alquiler, pero se descuenta el promedio que se estima en gastos de mantenimiento. También puede haber diferencias de valores entre alquileres y el costo de una cuota de préstamo hipotecario”.

Días atrás, el Sindicato de Inquilinos de Chubut había estimado que la línea de pobreza en la provincia se ubica por encima de los 95.000 pesos, al tomar como referencia la canasta del INDEC, con 58.000 pesos, más alquileres que estimaron por encima de 35.000 pesos mensuales, para una vivienda familiar.

Al aplicarse la canasta valuada para Comodoro Rivadavia, que parte desde los 67.000 pesos, al sumarse un alquiler ese monto superaría largamente los 100.000 pesos mensuales.