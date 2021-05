El flamante presidente de Servicoop, la prestadora de servicios públicos de Puerto Madryn, salió a hablar de la deuda con la mayorista CAMMESA, de la situación en la que encontró la entidad tras la crisis que vivió por el atraso salarial y la falta de tarifa, y del futuro de la Federación Chubutense de Cooperativas (FeChCoop), la entidad que agrupa a las prestatarias de servicios públicos que, sin embargo, hoy está fracturada por la salida de las cooperativas de Comodoro Rivadavia, Rawson y Esquel, entre otras.

Harry Woodley señaló que “ayer (por el lunes) tuvimos contacto con la gente de CAMMESA y hoy el tesorero va a estar viajando a Buenos Aires. Si bien la resolución 371 es bastante alentadora (la mayorista energética ofreció quitas de hasta 40% y cinco años para pagar las deudas acumuladas), está lejos de ser todo lo satisfactoria que uno podría necesitar para poder afrontar la deuda”, se sinceró Woodley.

“Si bien hay un quite importante y está dentro de un proceso de voluntad de arreglo que evidentemente ha iniciado CAMMESA a través de la Secretaría de Energía de la Nación, hay cosas que se pueden seguir negociando y tenemos fe que se puede llegar a un arreglo satisfactorio”, señaló en una entrevista con Cadena Tiempo.

Para el titular de Servicoop, es importante el papel que pueda jugar en este sentido la FeChCoop: “Hemos tenido algunas charlas con su presidente, Fabricio Petrakosky, y la gente que está con él en la Federación. Si bien en algunas cosas no tenemos las mismas ideas, en lo personal considero que la Federación tiene que ser mucho más representativa de lo que es hoy. Es importante que todas las cooperativas y sobre todo las que presentan trabajo multiservicio como Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro y Esquel, estén todas en el mismo campo de juego y pateando para el mismo arco. Vamos a hacer desde nuestra parte todos los esfuerzos necesarios para que esto se cumpla porque consideramos que, si no es así, en las negociaciones que puedan venir por contratos a término no vamos a tener la fuerza necesaria para que se hagan logros importantes”, explicó Woodley.

“Las diferencias de opinión o políticas que puede haber entre las personas que conducen las cooperativas, se pueden convertir en un acuerdo sentados en una mesa o delante de una computadora. Yo he estado charlando por algunos temas con la gente de Rawson y Comodoro, por ejemplo, y creo que no estamos tan alejados de las realidades.

NÚMEROS Y SERVICIOS "RESENTIDOS"

“Estamos tratando de acomodar este trabajo que nos han encomendado. Evidentemente, no es fácil pero no es imposible”, aseguró Woodley en Cadena Tiempo. Sin embargo, aclaró que desde su punto de vista “no creo que sea tan necesario una auditoría pero si una revisión importante de lo actuado en la gestión anterior porque nos hemos encontrado con unas cuantas cosas que consideramos que podrían tener alguna responsabilidad por inacción, falta de capacidad o falta de voluntad que ha llevado a que hoy por hoy los números y los servicios de la Cooperativa estén bastantes resentidos”.

“Algunos números están un poco pasados de la lógica –agregó-. Si bien pueden haber estado amparados en un contexto desfavorable por el tema de la pandemia, igual no terminan de ser lógicos. Hemos detectado algunas irregularidades, inconsistencias diría yo de no mucho cuidado de los dineros públicos, porque más allá de que esto es una empresa cooperativa lo que estamos manejando es el dinero de todos los socios y tiene que haber una transparencia que debe ser muy importante”, reclamó.

“Si en algún caso hubiera un dolo, se va a seguir con las acciones judiciales que correspondan. Muy posiblemente algunas cosas terminen en la Justicia porque más allá de la falta de capacidad o de idoneidad que pueda tener alguien que ocupe un lugar, cuando existe mala fe o algún tipo de enriquecimiento no se lo puede dejar pasar.”

En cuanto a la relación con el poder concedente, el presidente de Servicoop dijo que “tener una fluida relación con el municipio es importante porque es el poder concedente, que tiene el contacto para que las obras se puedan realizar, más allá de que nosotros podamos hacer los proyectos y las gestiones, en definitiva es el gobierno municipal el que termina tratando de conseguir los fondos para llevar a cabo las obras. Sin dudas, el trabajo en conjunto entre el poder concedente y Servicoop es importante para que esto funcione bien”.

“Que se quede tranquila la gente de Puerto Madryn que le vamos a poner todo es esfuerzo. Los ciudadanos ya han afrontado un acomodamiento de tarifas y ahora nos toca a nosotros trabajar con eso. Esto no es una nueva metida de mano en el bolsillo.”