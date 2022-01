Pasadas las fiestas de Navidad y Año Nuevo en todo el país, el Municipio de Comodoro Rivadavia consideró "rigurosos y positivos" los controles realizados en ese contexto.

Así lo manifestó el Secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán, al referirse a los distintos operativos que se llevaron adelante durante las fechas festivas en la ciudad.

En este contexto, el funcionario señaló que “en líneas generales no padecimos de accidentes de tránsito, solamente se detectaron seis alcoholemias positivas, de las cuales cinco fueron al corralón por este motivo sumado la falta de documentación”.

Asimismo –continuó- “pasamos un 31 y 1 como lo queríamos, porque los trabajos de prevención fueron rigurosos y positivos”. Sin embargo, lamentó que no se cumpla con la ordenanza vigente de Pirotecnia Cero, “todavía hay gente que no entiende el daño que causan con la misma”, aseveró.

En la noche de Año Nuevo, sorprendieron los positivos de alcoholemia en Comodoro y Rada Tilly

En esta misma, línea mencionó que “el 31 a la tarde incautamos pirotecnia en la Saladita con la policía de la provincia y aunque teníamos un par de allanamientos previstos no los pudimos realizar por no contar con la orden de la jueza de turno, eso no nos dio la posibilidad de incautar la mercadería en tres allanamientos, denegándonos la solicitud que le presentamos a la policía”, puntualizó.

“Los controles en las calles fueron firmes con mayor periodicidad en distintos lugares, la Brigada de Investigaciones realizó un buen trabajo por redes sociales, los controles fueron efectivos”, indicó Gaitán.

Por último, hizo hincapié en el incendio del barrio Laprida y expuso que este se desencadenó producto de la pirotecnia en una zona de pastizales muy seco, donde tuvieron que intervenir tres unidades de bomberos voluntarios, logrando contener el fuego.