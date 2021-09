Con el resultado de las PASO aún impactando en el Gobierno, son varios los análisis que se hacen desde el interior del oficialismo para intentar determinar qué llevó a la contundente derrota electoral en las elecciones primarias, y este jueves fue el candidato bonaerense, Daniel Gollán, el encargado de hacerlo.

En diálogo con Radio con Vos, el ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la polémica foto de Alberto Fernández celebrando el cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, y aseguró que "con un poco más de platita en el bolsillo no hubiese molestado tanto”.

“La gente reclamaba salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no iban a la escuela, tenían que quedarse. Del tema del cuidado no hubo un reclamo masivo; tampoco hubo una diferencia grande con jurisdicciones que tomaron otras decisiones. Lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque no tienen tiempo de esperar la reactivación que se viene”, analizó quien comparte lista con Victoria Tolosa Paz.

Y sumó: “Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”.

Además, insistió con que "“siempre hay varios componentes en el mensaje (de las urnas), pero siempre hay alguno que es más importante: acá hay un sector que en las últimas elecciones (de 2019) votó consecuentemente al Frente de Todos y que esta vez no fue a votar".

"Es un sector que, como toda la sociedad, venía muy golpeado después de cuatro años de la gestión anterior, que empeoró su situación con la pandemia; y que está reclamando más atención. No alcanzaron los refuerzos, que fueron muchos como el IFE, REPRO, ATP, AUH... Hay gente que la está pasando mal, que no ha podido recomponer su situación económica, y su mensaje fue claro: no voto en contra, pero no voy a votar”, completó.

A raíz de sus dichos, la oposición salió duramente a criticarlo y responderle.

“Habría que preguntarle a los familiares de los casi 55.000 muertos en la provincia de Buenos Aires si su dolor se solucionaba con ‘un poco más de platita’”, manifestó Facundo Manes, quien perdió la interna de Juntos por el Cambio con Diego Santilli.

Mario Negri, titular del interbloque de JxC en Diputados, consideró que "no entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias. Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente”, en relación al análisis realizado por la oposición.

“El cinismo del Gobierno no tiene límites. Decir que la dignidad se compra con dinero habla más de Gollan que de los argentinos. El dolor de perder a un ser querido, mientras en Olivos todo estaba permitido no se compra”, criticó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.