Padres de Comodoro que se oponen al uso de barbijo en las escuelas fueron a la Justicia

Un grupo de padres en contra del uso de barbijo en las escuelas, a los que se les negó el ingreso de sus hijos a los establecimientos por esta situación, hicieron una denuncia penal y seguirán con el reclamo con un abogado.

“Nos preocupa el derecho a la educación de los chicos y su salud. El protocolo dice que se recomienda el uso de barbijo y aunque dijera que es obligatorio estamos teniendo papás que van con el chico. No queremos que use barbijo y el docente no permite el ingreso, cuando no tienen autoridad para prohibir el acceso a la educación”, explicó a Crónica, Hugo Fernández, uno de los padres.

"Están violando la Ley de Educación que dice que el trato debe ser de forma igual y sin discriminar a ningún chico y los derechos de niños y adolescentes; el tratado nacional de los derechos de los niños que dice que el derecho de los niños es superior”, agregó.

Según Fernández, en ningún momento se encuestó a los niños para saber qué piensan o cómo se sienten al utilizar el barbijo. "El Gobierno nacional ni ninguno tiene un estudio relacionado con la efectividad de los barbijos en menores y los riesgos que corren. Tuvieron dos años para determinar si es útil para evitar contagios pero ellos se basan en informes de científicos a los que pudimos acceder porque son públicos, y al verlos uno en sus conclusiones dice ‘no pudimos detectar disminución en la cantidad de casos ni de hospitalización o mortalidad asociada con el uso compulsivo de barbijo’”, se quejó el padre.

Según publica diario Crónica, otra de las madres en contra, Vanesa Carrizo, dijo que contratarán un abogado en conjunto para continuar con el tema mientras esperan que las denuncias lleguen a la fiscalía. "Mi hijo está sin poder ingresar a la Escuela Nº 211 hace dos semanas. La directora está de licencia y vice no hay; le entregué un documento a la secretaria donde me negaba al uso de barbijo y la maestra no lo dejó ingresar. Esto va a continuar de manera legal porque no nos llamaron del establecimiento ni de supervisión”, contó la mujer.

Detalló que de dos jardines se comunicaron con el grupo para denunciar que a sus hijos no los dejaban entrar sin barbijo cuando, en el caso de nivel inicial, ni siquiera es una recomendación: no deben usarlo. Mencionó a su vez que estas situaciones se dieron además de la Escuela Nº 211, en la 172, 26 y en los jardines 406 y 413, pero este último ahora permite ingreso sin barbijo.

José Giménez, otro papá, opinó que "el uso del barbijo afecta al desarrollo del chico, no solo en la comunicación, sino que produce hipoxia e hipercapnia; algo que sabe cualquier médico. Los chicos necesitan entre dos y tres veces más oxigeno que un adulto. Hay estudios que los respaldan entonces no se puede estar pasando por encima del derecho de los chicos”, criticó.