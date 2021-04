MADRID (ADNSUR) - El actor Oscar Martínez, quien vive en Madrid desde hace más de un año, criticó la situación de la Argentina.

“No extraño nada de la Argentina”, aseguró el actor de 70 años, quien prefirió no opinar sobre la situación de nuestro país.

Oscar Martínez. quien está filmando una nueva película en la capital española, dialogó con Radio Mitre y contó como se siente con su vida en Europa, en medio de la pandemia de coronavirus.

Si bien tenía previsto volver a nuestro país en noviembre pero decidió quedarse en Madrid: “Hace varios años me empezó a revolotear la idea de estar más aquí que en Buenos Aires, porque estoy bien, la paso bien, estoy a gusto, me tratan muy bien y me siento como en casa”, resumió el actor, a quien ya convocaron por cuarto año consecutivo para trabajar en películas españolas.

“Es una bendición tener una alternativa laboral en Europa; lo vivo como un enorme privilegio y quiero disfrutarlo”, expresó.

“Yo estando afuera no hablo de la Argentina porque me parece que no corresponde, pero sí es cierto que a la distancia uno ve mejor las cosas y toma noción de la magnitud de ciertas cosas”, dijo sobre la situación argentina.

“No tuve miedo de terminar internado en una terapia por infectarme, porque me cuidé, tomo vitaminas desde el primer día y evito la vida social”, contó Martínez, según publica La Nación.

Sobre si extraña su vida en Buenos Aires, el actor confesó: “No, no voy a mentir. No extraño nada de la Argentina. Allí están mis hijas, mis nietos y mis amigos pero yo la estaba pasando muy mal, me resulta muy tóxica la Argentina”.