Ola de calor: cómo cuidarse y proteger a los abuelos, niños, mascotas y plantas

El calor nos afecta a todos de formas diferentes. Algunos adoran el calor, no importa qué número marque el termostato, ni que compromisos tienen que cumplir en esas condiciones. Otros son más selectivos y les encanta el calor si pueden disfrutar de la playa o el aire libre, pero no si deben quedarse encerrados en la oficina o en la casa, y mucho menos si tienen una jornada de trámites burocráticos por delante. Muchos otros se declaran abiertamente miembros del "team invierno" y si la temperatura sube más allá de los 23ºC ya se ponen fastidiosos. (Acá deliberadamente dejamos afuera el factor "viento", tan vinculado al calor en Comodoro y Rada Tilly)

Pero más allá de las preferencias personales, de nuestra resistencia al aumento de grados y del humor que esto nos despierte, lo cierto es que las altas temperaturas y la prolongada exposición al sol requieren que tengamos cuidados especiales. Y cuando se trata de una ola de calor, donde la temperatura se eleva mucho más de lo normal, las precauciones deben redoblarse.

Los principales afectados por el calor extremo son los adultos mayores y los niños, pero... ¿quién no se encontró con esa planta que cuidó durante todo el año con las hojitas achicharras a pesar del abundante riego? ¿o se preguntó cómo ayudar a su mascota a no padecer tanto el calor?

Por eso, aquí, van algunos consejos para evitar el temido golpe de calor.

RECOMENDACIONES GENERALES

🙂Hidratate, tomá agua con mayor frecuencia (aun cuando no sientas sed). 🙂Procurá siempre consumir agua segura.

🙂Evitá bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.

🙂Recordá que las gaseosas no hidratan, y el alcohol (cerveza, vinos y demás) colabora con la deshidratación.

🙂Incorporá frutas y verduras a tu alimentación y evitá las comidas abundantes.

🙂Evitá realizar actividad física intensa, sobre todo en las horas de mayor calor

🙂Evitá que la exposición al sol entre las 10 a 16 horas.

SIGNOS DE ALERTA

❗Sed intensa y sequedad en la boca,

❗temperatura mayor a 39º C,

❗sudoración excesiva,

❗sensación de calor sofocante,

❗piel seca,

❗agotamiento,

❗mareos o desmayo,

❗dolores de estómago,

❗falta de apetito,

❗náuseas o vómitos,

❗dolores de cabeza.

EVITAR EL GOLPE DE CALOR EN ADULTOS MAYORES

Estrategias para evitar golpes de calor:

✅Mantener una buena hidratación: consumir agua y líquidos aunque no se tenga sensación de sed. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

✅No realizar ejercicios ni deportes en momentos de calor.

✅Planificar comidas ligeras.

✅Evitar la exposición al sol sobre todo en las horas más críticas (entre las 12 y las 16 horas).

✅Mantener una adecuada ventilación de la vivienda intentando realizarla a primera ahora de la mañana y protegiendo la entrada de calor durante el día.

✅Evitar llevar ropa ajustada

✅Utilizar sombreros y gorras que nos protejan del sol.

✅No permanecer en vehículos estacionados.

Síntomas golpe de calor o insolación:

Para identificar adecuadamente si estamos ante un golpe de calor o insolación deben estar muy atentos a los siguientes síntomas:

🥵Sensación de debilidad.

🥵Sed intensa y sequedad en la boca.

🥵Fiebre.

🥵Confusión, agitación, dificultad en el habla.

🥵Dolor de cabeza.

🥵Desmayos.

🥵Piel seca o sudoración excesiva.

🥵Náuseas y vómitos.

🥵Dolores de estómago, falta de apetito.

🥵Respiración agitada o pulso excesivo.

🥵Enrojecimiento de la piel.

🥵Hiperventilación.

¿Qué hacer cuándo se produce un golpe de calor o insolación?

💢Llamar a urgencias al 911 ó al 107 (Ambulancia): Si consideramos que la situación es grave, lo primero que debemos hacer es coordinar con los servicios de emergencia, mientras intentamos seguir el resto de pautas.Poner a la persona a la sombra.

💢Quitarle el exceso de ropa.

💢Aplicar paños mojados principalmente en cuello, axilas e ingles: Para bajar la temperatura corporal, esto nunca debe de hacerse de forma brusca, sino progresiva.

💢Hidratar mediante agua: El agua debe ser fresca y no fría. Con una ingesta de pequeños sorbos y no de golpe.

💢Colocar a la persona semisentada con la cabeza levantada para favorecer la respiración.

💢En caso de que la persona no se recupere, habría que tumbar a la persona con las piernas flexionadas.

EVITAR EL GOLPE DE CALOR EN NIÑOS

El agotamiento por calor y el golpe de calor son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas. En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura.

Los que tienen mayor riesgo son los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año, los niños con enfermedades crónicas que pueden ser cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras, los niños con fiebre por otra causa o diarrea, los niños que presentan obesidad o desnutrición, los que tienen la piel quemada por el sol

¿Cuáles son los síntomas?

Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas.

El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:

🌞Sudoración excesiva

🌞En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)

🌞Piel pálida y fresca

🌞Sensación de calor sofocante

🌞Sed intensa y sequedad en la boca

🌞Calambres musculares

🌞Agotamiento, cansancio o debilidad

🌞Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos

🌞Dolores de cabeza

🌞Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)

🌞Mareos o desmayo

Golpe de calor - situación muy grave:

🌞Temperatura del cuerpo 39°C - 40°C o mayor (medida en la axila)

🌞Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración)

🌞Respiración y frecuencia cardiaca acelerada

🌞Dolor palpitante de cabeza

🌞Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento

🌞Convulsiones

¿Cómo prevenirlo?

👍Dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia.

👍Ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día

👍No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas).

👍No ofrecer bebidas muy frías o calientes

👍No ofrecer comidas pesadas

👍Reducir la actividad física en los horarios de mayor calor

👍Permanecer en lugares ventilados y frescos

👍Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o, mejor, desvestirlos

👍Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.

👍Proponer juegos tranquilos

👍No exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y nunca antes de cumplir 1 año de vida.

👍Mantener a los niños en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos) cuando la temperatura ambiente es muy elevada.

👍Nunca permanezca con ellos ni los deje solos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

¿Cómo actuar ante un niño con agotamiento por calor?

🔴Dar a los lactantes el pecho con más frecuencia

🔴Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado

🔴Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco)

🔴Ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca

🔴Que este quieto y descanse

🔴Consultar a su pediatra o a un Centro de Salud

¿Qué hacer ante un golpe de calor? Cuadro muy grave

🔴Llamar inmediatamente a un servicio de emergencia o llevarlo sin demora hasta el Centro de Salud más cercano.

🔴Llevar al chico inmediatamente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío.

🔴Quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo.

🔴Darle de beber agua, si está consciente.

Qué no hacer

❌No administrar medicamentos antifebriles

❌No friccionar la piel con alcohol (porque causa intoxicación)

MASCOTAS

Hay que tener en cuenta que la sensación de calor que experimenta un animal "no depende sólo de la temperatura ambiente", sino de la denominada temperatura efectiva, como así también "de la humedad relativa, la ventilación y la radiación solar", señalaron desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.

Los golpes de calor en los animales provocan “una deficiencia grave en la compensación térmica del cuerpo, que eleva la temperatura del animal”, explican y agregan que sus síntomas son dificultad en los movimientos, respiración forzada, tambaleo, sialorrea o babeo, fiebre y la lengua y las mucosas azules.

Frente a esta sintomatología, “uno puede como primera medida mojarle la cabeza y ponerlo fresco” pero es necesario comprender que se trata “de una urgencia y una emergencia, por lo que rápidamente hay que recurrir al médico veterinario más cercano, hay que buscar el auxilio inmediato porque se pone en juego la vida”, afirman.

A diferencia de los humanos, los perros y gatos no sudan, sino que presentan "otros mecanismos supletorios de la transpiración” como el jadeo, la salivación profusa y, en el caso del perro, la dilatación de la lengua, que en momentos de calor puede llegar a tener el doble de su volumen.

🐶🐱 Brindarles áreas con suficiente sombra

🐶🐱 Lugares ventilados

🐶🐱 Agua limpia y fresca (pero no helada) siempre a disposición (limpiar los bebederos frecuentemente para evitar la acumulación de insectos y la proliferación de algas o bacterias)

🐶🐱 Alimentarlos durante las horas más frescas del día, y a la sombra.

🐶🐱 Dejar que ellos elijan un lugar fresco (no mantenerlo atado, aunque sea a la sombra o uno piense que ese es el mejor lugar)

🐶🐱 A los perros se les puede mojar la cabeza y la zona de la ingle, pero no así a los gatos, que no están acostumbrados y sólo les generará mayor estrés.

🐶🐱Nunca dejarlos dentro de un auto, aunque sea solo unos minutos

🐶🐱 Evitar ejercicios bruscos.

🐶🐱Sacarlos a pasear temprano por la mañana o en la tarde noche, para evitar los momentos de sol más fuerte y temperaturas más altas.

🐶🐱 No pelar a los animales en verano ni exponerlos al sol (aunque parezca que con el pelo cortito están "más fresquitos), especialmente a los animales de pelo blanco, ya que pueden desarrollar ciertos tipos de cáncer de piel.

PLANTAS

Ante una ola de calor, las plantas de los patios y jardines sufren las consecuencias

🌿Es aconsejable regarlas dos veces por día, una a la mañana bien temprano y otra a la tardecita.

🌿Las plantas de interior se riegan menos porque no tienen el sol directo, pero hay que tener en cuenta la temperatura que alcanza la habitación en la que están (en cualquier caso, no excederse con el agua)

🌿Las plantas en macetas necesitan de más agua que las ubicadas en el suelo del jardín. Estas últimas pueden retener la humedad y nutrientes del sustrato del jardín, pero las macetas dependen de la poca tierra en la que se han trasplantado.

🌿Si están en el exterior "no podes esperar que exija riego porque si le da el sol y no tiene agua, la castiga mucho", indican especialistas.

🌿Las plantas frutales necesitan muchos nutrientes para conservar flores y frutos, por lo que se recomienda el uso de fertilizantes.

🌿Cactus y suculentas no demandan mucho cuidado, pero hay que estar atentos a cómo reaccionan al sol directo en las altas temperaturas si están en el exterior, y quizás se deba regar más seguido (evitar mojar las hojas)

🌿Regar el césped cuando baja el sol para que no se evapore rápido y se quemen las hojitas.

🌿 Si están en maceta y es posible mover las plantas de exterior, conviene alejarlas de las paredes porque éstas irradian el calor a la planta.

🌿 Para bajar la incidencia del sol, se puede colocar un tejido tipo mediasombra, que permite la circulación de aire.