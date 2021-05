Este lunes se difundieron diversos destrozos en la plaza 1° de Mayo del barrio Juan XXIII. Desde el municipio de Comodoro dieron a conocer cómo este espacio que se viene arreglando durante los últimos meses y que aún no fue reinaugurada, fue destruido.

Las imágenes causaron indignación en los vecinos y el propio intendente Juan Pablo Luque lamentó en sus redes sociales los daños ocasionados en el lugar. "Es muy triste ver que alguno arruina en pocos días un enorme trabajo en una hermosa plaza de la ciudad", escribió Luque en su cuenta de Facebook.

Este miércoles, desde la vecinal del barrio difundió imágenes de los nuevos destrozos en la cancha de básquet y sobre los espacios verdes. Carlos Estevao, presidente del Juan XXIII, comentó que “realmente esto muestra una falta de conciencia y de cuidado para el esparcimiento de las familias".

"Es un barrio muy centro de otros y el fin de semana es espectacular cómo se disfruta la plaza, pero realmente hay hechos vandálicos y no conocemos en qué momento se hacen”, explicó en diálogo con Diario Crónica.

A su vez, sostuvo que “no tendría sentido cerrar el espacio hasta ser inaugurado, pero lamentablemente debemos trabajar mucho en conciencia".

"Los chicos si no se les indica la responsabilidad del cuidado de los juegos, no lo hacen y no es comprensible lo que hacen. Necesitamos la colaboración de los vecinos y las familias”, sentenció.