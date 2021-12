Nuevo paro nacional de los trabajadores del banco Santander

El jueves pasado se llevó a cabo un paro nacional en el banco Santander por el cierre de 100 sucursales y reclamo de bono. Los trabajadores acusan al banco de "extorsión".

El gremio vuelve a parar este viernes 10 de diciembre en todo el país, así lo anunciaron a través de un comunicado donde indicaron que se trata del segundo paro total de las sucursales del banco Santander, con concurrencia a os lugares de trabajo en todo el país.

"En una actitud recalcitrante, a pesar del contundente paro nacional de la semana pasada, el banco persiste en el proceso de cierre de 100 sucursales, tercerizar la operatoria para eludir el cumplimiento de las condiciones laborales, mientras niega el pago de un bono anual", detallaron.

El Gobierno Nacional trabaja en el diseño de acuerdos de precios para 2022

El secretario general del gremio en Comodoro Rivadavia, Walter Rey, explicó ADNSUR que la medida de fuerza obedece a que el Banco Santander "viene precipitando hace varios meses el cierre de sucursales y ahora están avanzando, planteando cerrar 100 en total en todo el país. Lo que trae aparejado una incertidumbre muy fuerte en el sector de trabajo de todos los empleados, y a su vez lo que posibilitaría el despido de los trabajadores".

Rey afirmó que en Comodoro "tuvimos hace un mes el cierre de una sucursal, donde no lamentamos despido de trabajadores, ya que todos fueron reubicados en las otras cuatro sucursales. Pero esta situación que se vivió acá, no es la misma que puede ocurrir en las distintas zonas del país donde no hay otras sucursales".