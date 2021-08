El próximo 12 de septiembre se realizarán las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones generales. En Chubut, se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores en el Congreso de la Nación.

En diálogo con ADNSUR, Betina Grossman, secretaria Electoral de Chubut, confirmó que de las 14 listas que se presentaron en la provincia, finalmente fueron oficializadas “9 listas para participar en las próximas elecciones primarias en la provincia que corresponden a 3 Frentes que se formalizaron y a 2 partidos políticos”.

Asimismo, precisó que no prosperaron las apelaciones de una lista en Juntos por el Cambio, porque el juez decidió que no podía prosperar porque los avales se presentaron fuera de término más allá del plazo legal fijado para ello. La Cámara confirmó la resolución así que esa Lista no puede participar". E

Y señaló que en el caso de una lista del Frente para Todos , se había presentado un exceso en la cantidad de extrapartidarios que sobrepasaba el cupo del 25%. "El juez decidió que no se podía subsanar y la Cámara confirmó el fallo”, explicó.

Grosman señaló que el jueves mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Educación porque "nos preocupa el estado de algunas escuelas", afirmó en diálogo con ADNSUR. Y al respecto, indicó que "queremos garantizar que las escuelas estén en condiciones el día de la elección", ya que hay escuelas que se encuentran en obra en los últimos meses.

Finalmente, confirmó que se están designando a las autoridades de mesa, definiendo los reemplazos, delegados y se trabaja con el padrón. "Va a seguir existiendo el delegado de la Justicia por cada escuela. Habrá 245 delegados en total”, detalló.