ESQUEL (ADNSUR) -Debido al aumento de casos de coronavirus y una situación critica en el hospital zona de Esquel, se evalúan restricciones más estrictas en la cordillera. Con este panorama, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni sostuvo que “se deben tomar medidas comarcales e implementarlas de acuerdo a la situación sanitaria que está impactando a la región”.

El ministro se reunió con el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, la Cámara de Comercio y la Unidad Regional de Policía para analizar y planificar nuevas restricciones

Massoni indicó que " hay que tener en claro que la postura del gobernador Mariano Arcioni es apelar hasta el cansancio a que esto es una enfermedad, que hace que mostremos la solidaridad para proteger al de al lado, cumpliendo los protocolos”.

Si bien no adelantó las posibles medidas de restricción que evaluarán en conjunto con el resto de los ministros, señaló: “atacaremos muy fuerte las fiestas clandestinas, porque los contagios se generan en estas fiestas, no en las escuelas ni restaurantes, sobre lo que no hay razón para cerrarlos”.

“Vamos a desarticular esas reuniones, y hacer una imputación muy seria, porque no es chiste; el sistema sanitario de la ciudad está al límite, muy próximo a colapsar”, enfatizó el ministro de Seguridad de Chubut.

En las próximas horas, tras el vencimiento del último DNU implementado por Provincia, se evaluarán estas normas a desarrollar durante las próximas dos semanas en las zonas más complicadas por la pandemia.