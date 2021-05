El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, brindó una conferencia de prensa este martes desde Casa de Gobierno tras la reunión semanal del del Comité de Emergencias, donde le informaron al gobernador Mariano Arcioni sobre "la situación epidemiológica en la provincia, las distintas realidades en las áreas programáticas e ir planteando las medidas que van a ser necesarias".

En este marco, indicó que "mañana miércoles estará nuevamente en Comodoro Rivadavia para tener una reunión con el comité de emergencia y presentar la sala de situación de este conglomerado, y las medidas que se acordaron en forma conjunta y por pedido del intendente Juan Pablo Luque y su equipo de gobierno, que van a ser sacadas en una resolución en el día de la fecha".

Entre las medidas, Puratich mencionó que "la circulación será entre las 6 y hasta las 00:30 todos los días sin excepción de los fines de semana. Además, la suspensión de todas las actividades de competencias en los deportes. También habrá limitación en los horarios comerciales entre las 8 y 19 horas. En cuanto a los supermercados el cierre será hasta las 20 y hasta las 21 en los mercados barriales. Después en los centros comerciales con grandes superficies se limitará el ingreso a esos lugares con la terminación del documento, día pares y e impares".

"Se esta terminando de hacer la resolución para que entre en vigencia en el día de hoy", confirmó.

LA SITUACIÓN EN EL VALLE

Sobre la situación del Valle, Puratich señaló que "aÚn no amerita el ejercicio de nuevas medidas". Está mañana estuvo hablando con autoridades del Hospital de Puerto Madryn donde hay 14 pacientes con covid y por eso, aseguró que "hay que estar atentos a esa situaciones. Hay que seguir evaluando el día a dia".

"Tenemos que seguir implementando estas medidas de cuidado e incentivando el cuidado individual para que esta ola no tenga impacto"

Las actividades deportivas están suspendidas por la vigencia del decreto en toda la provincia.

HAY OXÍGENO EN CHUBUT

Sobre la provisión de oxÍgeno en Chubut a partir de la situación de desabastecimiento en el país dijo: "Tenemos dos empresas que nos garantizan el oxigeno y está garantizado", manifestóítras señalar que se han hecho algunas gestiones por pedido de clínicas privadas para instalar plantas de oxigeno. "Mañana en Comodoro habrá una nueva reunión con los proveedores de oxigeno para seguir atento a la situación", anunció en rueda de prensa.

El último decreto dio libertad a los municipios para que adhieran o no, le preguntó un periodista. A lo que el ministro aclaró que "no es adherimos o no, los decretos están vigentes. Son normas que están", dijo.

Confirmó que no se modificaron los requisitos para ingresar a la provincia, por lo que sigue solicitando PCR negativo previo a las 72 horas de ingresar. Por otro lado, recordó que el lunes llegaron 9 mil dosis de vacunas y evaluó que "el ritmo es muy bueno" de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia.

Finalmente, el ministro de Salud del Chubut señaló que "las cadenas de contagio siguen adelante "porque si bien las personas se están vacunando, pueden seguir contagio y en este marco, indicó que se está observando cuadros graves en personas jóvenes a diferencia de la primera ola que afectó a personas mayores.