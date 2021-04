CHUBUT (ADNSUR) - El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, consideró este miércoles que la escuela "sigue siendo un ámbito seguro" en cuanto a contagios de coronavirus y adelantó que, por el momento, no hay necesidad de suspender las clases presenciales en la provincia.

En una entrevista con ADNSUR, el funcionario manifestó que la cantidad de casos reportados en establecimientos escolares "es muy baja" y "nunca se relacionan con contagios dentro de la escuela".

Según coincidió con la ministra de Educación, Florencia Perata, "lo que necesitamos es que a través de la aplicación Cuidar Escuelas se terminen de registrar todas las escuelas de la provincia porque nos brinda datos en tiempo real y estamos al tanto de la situación". Agregó que hasta ahora "solo se ha cargado el 27% de los establecimientos".

Alta ocupación en terapia intensiva

Puratich dijo que si bien en Chubut aun no se llega "a vivir la situación que atraviesan otras provincias del país", hoy fue un llamado de atención los 250 casos confirmados en un día. Y advirtió: "Si uno mira el reporte de este miércoles hay alrededor de 30 pacientes internados en terapia intensiva".

Detalló que las zonas que más preocupan en cuanto al nivel de ocupación son el sur provincial (Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento) y Esquel. "Son los dos lugares que tenemos mayor cantidad de casos y mayor cantidad de pacientes internados en terapia intensiva", alertó.

Falta de oxígeno

Puratich se refirió a la reunión que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, mantuvo este martes con proveedores de oxígeno en el país. "Han manifestado que la producción está en el límite", indicó.

"Hoy nosotros lo que estamos de acuerdo es que lo que tenemos que lograr es disminuir la circulación de personas sin perjudicar las actividades económicas, para así avanzar más rápido con la campaña de vacunación y con menor aparición de casos, porque el oxígeno es vital y por más que tengamos 50 respiradores, si no hay oxígeno no nos sirve", apuntó.

¿Nuevas medidas?

El ministro adelantó además que se está evaluando cómo se aplicarán y qué localidades alcanzará el nuevo decreto que se implementaría desde la próxima semana en Chubut.

"Si hay que tomar medidas, la idea es focalizar en los lugares donde hay mayores problemas. Va a ser una estrategia diferente a la que implementamos el año pasado. En eso estamos trabajando", manifestó.