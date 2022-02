A mediados de noviembre de 2021, en medio de un clima de tensión por protestas en distintas localidades del Chubut. El gobierno provincial llegó a un acuerdo con el Consejo de Bienestar Policial que solicitaba una recomposición salarial.

Se acordó un aumento de 5 mil pesos al sueldo básico del agente a partir del mes de diciembre de 2021, además de la equiparación de las zonas norte y sur, y el pago de la cláusula gatillo que adeudada en los haberes de febrero y marzo de 2022. No obstante, quedó fuera del acta el aumento del 30 por ciento que otorgó por decreto el gobierno provincial en tres ramos (septiembre de 2021, febrero y marzo de 2022).

El ministro de Gobierno del Chubut, Leonardo Das Neves, confirmó este miércoles que el aumento del 10 por ciento que debía abonarse con los haberes de febrero no se cargó por "un error" en los haberes de los agentes de la Policía del Chubut.

Y explicó que el acta acuerdo que se firmó en noviembre con el Consejo de Bienestar Policial con el gobernador “no tiene la cláusula 3, que decía que la Policía seguía estando en el beneficio del Decreto anterior del aumento del 30% en 3 cuotas”.

“Ese artículo no está en el Decreto, que es necesario para la liquidación -y- al no estar el punto, no se puede liquidar”, sostuvo en diálogo con Radio 3. No obstante, aclaró que el incremento se podría pagar por planilla complementaria pero que poder hacerlo demandará algunos días.

“Tiene que haber un instrumento legal, un decreto modificatorio. Esto llevará unos días si logramos el visto bueno -pero- el CoBiPol quiere tener la seguridad que este aumento lo van a cobrar”, afirmó Das Neves

Y finalmente sobre el “error”, el funcionario señaló que “el Consejo entiende que se planteó en su momento de agregarlo "pero les dijeron que no porque estaba plasmado en el decreto del 30% de septiembre, el decreto marco”.

Por lo que ahora deberán esperar unos días para subsanar el inconveniente y poder hacer efectivo el pago.