No le quiso arreglar el celular porque tenía una foto con Cristina Kirchner 

El empleado de una casa de reparación de teléfonos publicó en sus redes la imagen de un cliente porque tenía una foto con Cristina Kirchner.

Sin embargo, el dueño del celular descubrió el mensaje, hizo su descargo y dio la dirección del local. El "chiste" del joven finalmente le costó el trabajo. Además tuvo que restringir sus redes ante la cantidad de mensajes de repudio que recibió.

"Me llegó un cliente para hacerle un servicio técnico al iPhone y lo primero que veo de fondo es esta mujer. Señor de una vez le digo: Garantía denegada por kirchnerista", escribió en Twitter el trabajador.

El joven agredido por su ideología encontró el mensaje en la red social y dio detalles del lugar donde lo atendieron.

"Resulta que mi celular presentó una falla y la persona que me atendió no solo no cuidó la privacidad de un cliente, sino que pensó que jamás iba a llegarme su tweet y su respuesta fue: es mi opinión. Pero… la idea era arreglar el celu. Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada", escribió el damnificado.