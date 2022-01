El Ministerio de Salud del Chubut se encuentra desde hace semanas monitoreando la ocupación de camas por la tercera ola de Coronavirus. Si bien en un principio había pocos internados y una gran número de positivos, en los últimos días se incrementaron las internaciones tanto Trelew como Rawson con el 100 por ciento de las camas ocupadas tanto en terapia intensiva como clínica médica.

Desde el Hospital Zonal de Trelew, Cristian Setevich, indicó que “estamos con la Terapia 1 completa con casos de Covid y alrededor de 14 internados en Clínica Médica con casos activos o que están en condiciones de alta”.

“Las internaciones no son tan prolongadas como antes, pero lo que vemos es que los pacientes que están internados son los que no tienen el esquema completo de vacunación o los que no están vacunados”, indicó a Diario Jornada. Y agregó que hay algunas personas muy mayores que tienen el esquema completo, pero con factores muy importantes de riesgo.

Asimismo, indicó que la guardia del Hospital “está con muchísimas consultas por cuadros respiratorios compatibles con Covid”, y por eso, pidió a la población que se vacune.

RAWSON

Aymará Pinsker, directora asociada del Hospital Santa Teresita, confirmó que a la fecha “ tenemos la ocupación casi al 100% de Clínica Médica, pacientes con cuadros leves a moderados y tenemos la ocupación al 100% en Terapia, pacientes con respiración mecánica y largo tiempo de internación”.

Sobre el tipo de pacientes internados, la médica explicó que se trata de pacientes “con factores de riesgo, algunos con esquema incompleto de vacunación y otros sin vacunarse”, aclaró.

Y coincidió con el director de Trelew en cuanto a que “el tiempo de internación es más corto”, sin embargo, ante la demanda “hemos necesitado derivar a algunos pacientes hacia las instituciones privadas”, manifestó.