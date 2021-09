Alberto Sosa, organizador de las Ramadas Chilenas en Comodoro Rivadavia, anunció que por segundo año consecutivo se suspenderá el tradicional festejo por la pandemia.

"Estamos angustiados y con mucha tristeza porque es un festival que se hace con seis o siete meses de anticipación, pero debido a esta pandemia que nos sigue azotando a todos, es imposible realizarla”, sostuvo.

Las ramadas estaban programadas para el 17, 18 y 19 de septiembre, pero debido a la continuidad del Covid-19, decidieron suspenderlo con anticipación.

En este marco, indicó que "las fronteras de Chile se encuentran totalmente cerradas y los artistas de ese país no pueden viajar hacia ningún lado. Se complicó todo y por razones de tiempo he decidido no efectuarla este 2021". Y señaló a Crónica que "es una decisión para cuidar a la gente, hay una cierta capacidad de público y abrir un evento de esta magnitud sería perjudicial”.

Pese a tener el salón reservado y todo preparado, Sosa explicó: "dependíamos del Covid, pero si Dios quiere el año que viene será y los chilenos podrán celebrar como están acostumbrados a hacerlo”.

“Espero como todo el mundo que esto se termine pronto y volver a la normalidad como se dice. Tratar de cuidarnos y desearles a todos los hermanos chilenos que pasen una feliz independencia a pesar de que no sea como se debe, con los tradicionales festejos. Pronto volveremos a encontrarnos, se los aseguro”, sentenció.