La categoría "no binario" contempla que no haya una asignación de sexo definido de la persona es decir, no se especifica femenino ni tampoco masculino. Los pedidos surgen ante la necesidad de una identidad de género auto percibida y según la Dirección de Diversidad de Neuquén, son muchos los pedidos que están recibiendo para las rectificaciones de las actas de nacimiento.

Es que a partir de este trámite, se puede tramitar el pedido ante el Registro Nacional de Las Personas (Renaper) para cambiar el DNI.

El director del organismo, Adrián Urrutia, contó al Diario de Río Negro que si bien la primera consulta la recibieron en 2018, recién el Registro Civil emitió las primeras seis partidas de nacimiento no binarias en 2021.

En este marco, explicó que que son las provincias las que deciden aceptar la identidad de la persona solicitante y cambiar la partida. En el caso de quienes nacieron en otras jurisdicciones no han tenido avances y, desde algunas, ni siquiera responden el requerimiento oficial. Por lo que valoró los avances alcanzados en la provincia neuquina en esta materia en el último tiempo.

La ley de de identidad de género - sancionada en 2012 - establece en su artículo segundo que se entiende como "identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente", sin hacer referencia a masculino/femenino ni hombre/mujer.

Se argumenta que no existen solo dos géneros asignados a dos sexos, sino que los parámetros son amplios y fluidos, por lo que esta categorización caducó. Y se establece que solo es necesaria la voluntad expresa de la persona, sin intervención médica, judicial ni símiles.