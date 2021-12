ADNSUR habló con María Fuzul, voluntaria de Fundación Si, quien indicó que por segundo año se realizará “Navidad Solidaria” que consiste acompañar a una familia con una caja de alimentos no perecederos para la cena navideña. Están destinadas a familias o personas mayores que estén pasando “necesidades”.

Se trata de una iniciativa que se inició en 2020 durante la pandemia y que tuvo muy buenos resultados. En aquella oportunidad se juntaron 250 cajas y este año se espera llegar a 258.

“Siempre crece la demanda de la cantidad de personas que van a los merenderos y por ende, crece nuestra demanda también”, explicó tras indicar que hay un relevamiento hecho sobre las personas a quienes irá la ayuda,

"Nosotros no abrimos las cajas, no las manipulamos. Por eso se solicita que sean alimentos no perecederos, budines, alguna bebida. El año pasado hubo familias que sumaron algún regalito para los niños de la familia", recordó.

Quienes deseen sumarse podrán acercar su caja, decorada, cerrada y lista para regalar a una familia en la sede de APAeC, calle Sargento Cabral N°351. Hasta el día 17 y 18 de diciembre se reciben las donaciones para distribuirlas el 19 de diciembre.

"Es mucha la emoción de preparar algo para quien no se conoce. No hay un vínculo de conexión entre el que dona y el que recibe", afirmó. Quienes estén interesados en sumarse podrán llenar un formulario, donde podrán elegir a una familia y ver más detalles.