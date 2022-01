Mientras hablaba sobre la actividad minera de San Juan en una entrevista con un medio de esa provincia, el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, se refirió a la situación de Chubut, la aprobación de la ley de zonificación minera y su posterior rechazo por la comunidad, que llevó a su derogación en diciembre pasado. El funcionario consideró que la comunidad tiene un "activismo que no tiene una base científica".

Consideró que si bien “la decisión de explotar o no la minería depende de las provincias, que son las propietarias de esos recursos", pero reiteró que "desde Nación queremos destacar la importancia de generar un buen marco de discusión social, con base científica".

"Lo que nosotros apoyamos desde nuestro lugar es que la minería se desarrolle bajo los preceptos de sustentabilidad ambiental y desarrollo inclusivo en términos productivos y de cadena de valor", remarcó.

"El caso de Chubut ha sido paradigmático", sostuvo, mencionado que "las típicas críticas a la minería tenían que ver con la preocupación por las áreas de glaciares y con el uso del cianuro". Y en ese sentido recordó que el proyecto Navidad, de Pan American Silver "no utilizaba cianuro y no afectaba ningún tipo de glaciar porque está en la meseta chubutense" y consideró que la ley "generó resistencias porque existe un activismo que no tiene una base científica".

Mencionó como ejemplo lo que “pasó en Mar del Plata donde Greenpeace difundió fotos de niños empetrolados en una playa, es totalmente falaz. Hay sectores que meten miedo”.

"Nosotros lo que queremos destacar es la importancia de generar un buen marco de discusión social, con base científica. Por eso desde el inicio de la gestión hemos lanzado el Plan Estratégico de Desarrollo Minero y hemos convocado a todos los sectores, empresas productoras, sindicatos, académicos y, por supuesto, grupos ambientalistas porque también nosotros lo somos".

Al mismo tiempo, reconoció que se trabaja con las mineras para “mejorar la comunicación”: “Los empresarios del sector minero tienen que rever su comunicación, es algo que hemos charlado, mostrar lo que hace la minería y lo que deja la minería”.

Con información de Tiempo de San Juan