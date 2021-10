Murphy: "Nos preocupa que no se avance con el escrutinio definitivo en ATECh"

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) eligió este jueves a su conducción provincial, congresales a CTERA, delegados paritarios, junta de disciplina y revisores de cuentas, como también autoridades de sus seis regionales y congresales regionales.

En diálogo con ADNSUR, Daniel Murphy, quien fue elegido como flamante Secretario general electo de la ATECH, repasó que “todo proceso tiene sus pasos y momentos. La lista Lila viene creciendo como un espacio de recuperación sindical que arrancó hace varios años y se fue fortaleciendo con el paso de las distintas luchas", detalló.

"Durante mucho tiempo, tuvimos compañeros y compañeras que pensaba que lo mejor era no afiliarse o desafiliarse de la ATECH e ir por otro curso. En el último tiempo, más compañeros decidieron afiliarse y dar la pelea desde adentro por la recuperación del sindicato. Esa sumatoria de factores, aprendizajes y procesos da como lugar este triunfo que es colectivo. Hay expectativas de avanzar en el sindicato que necesitamos”, analizó.

En la regional Sur, que abarca a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, ganó la lista Lila encabezada por Alejandra Soto, quien será la nueva secretaria de la Regional en reemplazo de Daniel Murphy. De esta manera, superó a las listas Celeste, encabezada por Mónica Márquez y la Roja, con Margarita Ester Paredes.

Además, Murphy mencionó que “los sectores que componemos la lista Lila siempre nos caracterizamos por ir al frente con la lucha. Hoy es necesario redefinir que significa la lucha. Hoy es necesario pensar de qué manera hay que luchar de acá para adelante. También, hay que tener en cuenta la manera en que la lucha va a obtener mejores resultados frente a un gobierno que no ha parado en atacar a la educación pública y a los trabajadores de la educación”, afirmó.

“La secretaria general adjunta es Paula Quijano, el secretario gremial es Carlos Magno, el secretario de organización es Juan Villafañe, el secretario de Hacienda es Manuel Gutiérrez, la secretaria de Cultura es Josefa Fuentes entre otros”, precisó.

Murphy comentó que en la jornada de ayer "nos reunimos –por primera vez- como Junta Ejecutiva electa y trazamos algunos planes. Tenemos una transición demasiado larga porque recién vamos a asumir el 10 de diciembre.

"Pensamos que ya mismo hay que definir algunas acciones antes del 10 de diciembre. En principio, vamos a hacer una recorrida por la provincia con un documento que pretendemos poner en debate en las escuelas y en los cuerpos de delegados y delegadas con la intención de organizarse para lo que viene. Hay que definir cómo se va a seguir luchando con un gobierno que no parece estar preocupado por resolver los problemas”, adelantó.

“El desafío es enorme y no es sólo de quienes tenemos responsabilidades sindicales sino que es del conjunto. Si no hay un aumento de la participación, los logros van a estar acotados. Las dificultades van a permanecer en la medida que la participación no logre la organización que necesitamos”, agregó.

Con respecto al ciclo lectivo 2022, sostuvo que “todavía es pronto para hablar del comienzo de clases. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo sabe perfectamente. Tienen que poner las escuelas en condiciones y garantizar un salario que a los que tenemos un trabajo docente y a los auxiliares de la educación nos permita vivir decentemente. Si va a haber un Paro en el inicio o comienzos de clases normales, se va a definir en función de las condiciones y los debates que tengamos junto con los mandatos que se forjen”, aclaró.

“Es necesario hacer una auditoría a la gestión que deja el gremio después de muchos años. Además, hay que dejar muy en claro el inventario de bienes que posee el sindicato y las condiciones en las que se entrega cada una de las pertenencias del sindicato. Para nosotros, es importante que quede en claro que cosas hay y qué otras no. Hay que ver los compromisos de pagos que existen. Todo tiene que estar bien transparente”, subrayó.

MEDIDAS DE FUERZA

Asimismo, el gremialista destacó que “Ayer salió un comunicado sobre las asambleas en las escuelas como si fuera del Consejo Directivo (integrado por la Junta Ejecutiva y las Regionales) pero no se debatió. No estamos en desacuerdo porque se planteó la continuidad de las asambleas pero no fuimos parte de la discusión", remarcó.

"Es necesario ver los planteos de las asambleas y reunir los mandatos cuanto antes. En la zona Sur, será difícil reunir los mandatos porque tuvimos las clases suspendidas ayer y hoy por el temporal del viento. De acá al viernes, tendría que haber una serie de reuniones de delegados para definir las acciones a tomar para la semana que viene”, completó Daniel Murphy (flamante Secretario general electo por la ATECH) en contacto con ADNSUR.