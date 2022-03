Este jueves se conoció la noticia del fallecimiento de Sebastián Amurin D'Amico, el joven cuya lucha contra un sarcoma embrionario en el maxilar derecho conmovió al país.

En sus redes sociales mostró cómo era vivir con ese tumor en su cara, contó cómo había conocido a su novia y también cómo peleaba contra la burocracia de los trámites para ser atentido.

"La gente en las redes sociales me ve como una referencia y a diario me llegan mensajes de a cientos rogando a que no me entregue", había contado Sebastián en abril del 2021, cuando se enfrentaba a una decisión importante: avanzar con un tratamiento riesgosísimo o "seguir así hasta que el cuerpo aguante".

Él mismo explicaba: "Estoy jodido, el interrogante es hasta cuándo resistirá mi cuerpo. Me hicieron una tomografía y el tumor que siempre parece tener el mismo tamaño, se agigantó por dentro y tengo comprometidas la columna y la base del cráneo... No se sabe cuál sería el beneficio de la operación pero sí las cosas malas, que son muchas: probablemente no pueda hablar más, tampoco comer por mis propios medios... Me va a faltar la mitad de la cara y puede que viva con una traqueotomía de por vida".

Y fue en redes sociales donde se informó de su muerte: "Lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. Muchas gracias a todos por el incondicional apoyo todos estos años. El ya no sufre más".

OCHO AÑOS DE LUCHA

Todo comenzó hace ocho años, cuando le detectaron un tumor llamado Rabdomiosarcoma embrionario en su maxilar derecho. Uno de los partes médicos informó que se trataba de una malformación de células musculares. "Al principio comenzó como una pelotita, pero a partir del 2019 empezó a crecer a más velocidad", explicó en uno de los videos a través de los cuales viralizó su caso.

En diciembre de 2014, le realizaron una microcirugía para hacer una biopsia y el 15 de enero del siguiente año, le definieron el diagnóstico: Sarcoma embrionario de mejilla derecha. Cáncer. Enseguida fue derivado al servicio de oncología.

Pasó por tratamientos de quimioterapia, ciclos de radioterapia y diversas cirugías. En 2016, el tumor volvió a aparecer. En agosto de 2017, fue derivado al Hospital Pirovano para que se le practicara la primera operación. Tres meses de postoperatorio y recuperación en su casa. Ocho meses después, el cáncer se manifestó de nuevo.

Esta enfermedad, también conocida como "rabdomiosarcoma embrionario", se caracteriza por desarrollarse en la zona de la cabeza, cuello, genitales o vías urinarias. Es un tipo de tumor de rápido crecimiento que puede tratarse con quimioterapia, cirugía y radiación.

"El principal problema con los tumores de gran tamaño en la cara y el cuello es el riesgo que corren los nervios que están allí y en una eventual operación se ponen en juego de por vida el diafragma, el habla, la deglución, lo que podría producir serios trastornos psicológicos. Todo este se le plantea al paciente, quien es el que debe aceptar o no esas secuelas. Y si bien el tumor toca la columna, hay las chances de quedar paralizado", había explicado a Clarín Matías Norte, cirujano oncológico del Hospital de Clínicas.

"¿Vale la pena operarse?", se preguntaba entonces Sebas. La remoción del tumor, indudablemente, provocará también la extracción de células sanas y hueso de su costado derecho.

"El tumor creció mucho en los últimos meses, lo que sorprendió hasta a los propios médicos. ¿Tiene sentido someterse a una carnicería de 24 horas, con serias chances de no despertarme, o de quedar tullido para toda la vida? ¿O seguir así, teniendo autonomía para moverme, masticar, pensar y que sea hasta que Dios quiera y aguante el cuerpo?".