Una mujer de 34 años que estaba embarazada de cinco meses murió este domingo en el Hospital Privado del Sur de la localidad de Bahía Blanca, luego de haber luchado varios días contra la enfermedad.

Paola junto a su padre Salvador. Foto: Infobae

La difunta, llamada Paola, no tenía comorbilidades y esperaba su primer hijo; y tras contagiarse de Covid-19 había sido trasladada al centro de salud para que se le suministrara oxígeno. Sin embargo, nada fue suficiente y perdió la vida en las últimas horas.

El pasado 15 de junio su padre había dialogado con Infobae para contar el drama que estaba atravesando su familia, que ya había perdido a Adriana -su mujer- a su suegro y a su madre.

“El 8 de junio nos llamó la médica para decirnos que la iban a intubar. Está tratando de sobrevivir, porque tiene una neumonía bilateral importante. Cuando entré a Terapia, me arrodillé porque me quebré al verla. Pregunté por ella y me dijeron que estaba frente a mí: no la reconocí por todo el equipo médico al que está conectada. Traté de que me escuche, le hablé... le pedí que tenga fuerzas para salir adelante por ella y por su hijo”, había contado su padre en diálogo con el medio.

“Se fue mi señora, de 56 años, y al mes murió mi mamá. Lo de mi mamá era lógico, porque tenía 98 años, y ella vivió... Y mi suegro también vivió, pero mi suegra Élida, de 92 años, está todo el tiempo pensando por qué le pasó a su única hija y no a ella. Y ahora su nieta está internada...”, recordó sobre su situación.

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento Leonardo, marido de Paola, le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Facebook.

“Qué decirte mi ángel, mi corazón, mi vida. Hoy es el peor día de toda mi vida. Sé que estás en paz, con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido que me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste. Te fuiste junto con mi corazón así que siempre vas a estar en mi alma. Nunca me voy a olvidar de nada, nunca. Siempre vas a estar en mi ser”, escribió.