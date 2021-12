José Pablo Feinmann falleció a los 78 años y aún no se conocen los motivos de su muerte. Una personalidad distinguida en los intelectuales de la época. Fue filósofo, historiador, periodista , profesor y escritor.

Nació en el barrio de Belgrano R, Buenos Aires, en 1943. Licenciado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires en 1969, ejerció la docencia y escribió novelas, ensayos, obras de teatro, guiones cinematográficos e infinita cantidad de notas en diarios y revistas: varios de sus libros fueron traducidos a distintos idiomas.

Entre sus novelas se destacan Últimos días de la víctima; El ejército de ceniza; La astucia de la razón; y La crítica de las armas. Entre sus ensayos, Filosofía y Nación; La filosofía y el barro de la historia; Peronismo (Filosofía política de una persistencia argentina); y Siempre nos quedará París.

En relación a sus obras de teatro: Cuestiones con Ernesto Che Guevara. Entre sus guiones de cine: Eva Perón; El amor y el espanto; y Ay, Juancito. Últimos días fue llevada al cine por Adolfo Aristarain y Ni el tiro del final por Juan José Campanella. Conduce, por canal Encuentro, el exitoso programa Filosofía aquí y ahora que ya va por su séptima temporada y ha ganado el premio Martín Fierro.

La enfermedad que llegó poco antes del terrorismo de Estado fue desarrollada por Feinmann en su novela La crítica de las armas, publicada en 2003. Sobre el accidente cerebro vascular que lo obligó a encarar una larga recuperación. Feinmann contó que ocurrió el 14 de marzo de 2016 y que estuvo dos meses y medio internado. "Ahí fue una pesadilla. Me costó mucho volver a caminar, todavía no camino del todo bien y me ayudo con un bastón”, indicó.