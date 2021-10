Una trágica noticia sacudió este lunes a Comodoro Rivadavia, luego de que se conociera la muerte de Carmen, la madre de la familia Cedrón.

2020 había sido un año triste para el grupo familiar, luego de que la pandemia de coronavirus se llevara a su padre, Nicolás, de 79 años, y a las hermanas Graciela y Luisa, de 47 y 50 años respectivamente.

Además Juan, conocido por su rol como jugador en el Comodoro Rugby Club y su participación activa en la peña de Boca Juniors de la ciudad, había estado internado en terapia intensiva producto del virus originado en Wuhan, China.

"Cayó enferma toda la familia. Nos enteramos primero que mi hermana Luisa era positiva y a los días, mi viejo. Ahí empezamos a caer todos", había recordado el pasado mes de abril, en diálogo con ADNSUR, quien al igual que su familia forma parte del club Jorge Newbery.

"Me acuerdo que me llevan con oxígeno por mi problema respiratorio y me dicen que me van a inducir a un coma (...) Los primeros dos días que estaba en sala común no me movía. Perdí mucha masa muscular. Al tercer día recién empecé a mover las piernas. Con la ayuda de los kinesiólogos y mis hermanos Richard y Esther pude levantarme de la cama", rememoró además sobre los días que pasó hospitalizado.

Hoy, un año después de que la tragedia golpeara por primera vez a la familia, Carmen perdió la vida a causa de un paro cardíaco.

Será velada mañana martes, entre las 12 y las 14 hs. en la sala velatoria ubicada en la Avenida Hipólito Yirigoyen.