La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial municipal la modificación de la ordenanza 3425/89 que define las sanciones leves y graves para el tránsito urbano en Comodoro. Las modificaciones fueron sancionadas y aprobadas en la sesión del Concejo Deliberante del 16 de septiembre, con el fin de sancionar “el uso de aparatos y/o funciones que distraen al conductor con las que puede interactuar”, explicó el concejal Gustavo Reyes del Bloque Frente de Todos.

El proyecto de modificación llegó del Poder Ejecutivo, dado que no existía formalmente en la normativa el uso de estas tecnologías, como el manos libres, auriculares o pantallas VHF, DVD´s o similares. El concejal describió que la modificación no habla en ningún momento de los GPS, “porque la diferencia es que vos con el GPS no interactúas, pones las coordenadas y el GPS te va guiando, lo que es el uso de auriculares te distrae, lo que es VHF los dvds, las pantallitas, ese tipo de cosas te distrae”, definió.

Uno de los puntos más sobresalientes de la normativa que ya está en vigencia es la prohibición del uso de manos libres, una utilidad que dan los autos para manejar y hablar por teléfono. En la actualidad es utilizado por un gran porcentaje de conductores. “No se puede circular hablando con el manos libres”, dejo en claro el concejal.

Se modificó el artículo 24° bis, que quedó redactado de la siguiente manera: "Conducir utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor será reprimido con multa de 5 mil a 25 mil módulos".

EL USO DEL GPS NO ESTA PROHIBIDO

“En ningún lado de la modificación habla de los sistemas de posicionamiento global, habla de pantallas, de DVD o de VHF, también habla de uso de auriculares o lo que denominamos manos libres. No dice teléfonos manos libres, pero si habla del sistema de comunicación manual continúo, viene a ser lo que es el manos libres” explicó el edil.

ADNSUR consultó a especialistas en la materia, y el GPS es una aplicación que genera interacción. Otro de los puntos que fueron modificados fue la sanción a los conductores y acompañantes que no utilicen el cinturón de seguridad. “Se va a sancionar a los conductores, cuyos acompañantes no lleven el cinturón de seguridad”, indicó Reyes.

Por ello, se incorporó el artículo 51 que plantea que "por no usar todos los ocupantes los correajes de seguridad reglamentarios, el titular del vehículo sea reprimido con multa de 2.500 módulos a 10 mil", en referencia a la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad que establece la regulación nacional.

FOTOMULTAS

En relación a las consultas realizadas por las fotomultas, el concejal definió que durante 2021 se llevó a cabo la modificación de la ordenanza, para que en el futuro se pongan en funcionamiento las cámaras. “Una vez que esten las cámaras junto con el sistema de monitoreo, puedan tener la posibilidad de multar, ahora falta que se compren las cámaras y después que se instalen. Por ahora solo tenemos el marco normativo” describió el concejal.