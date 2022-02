Fernando García, referente de la Corriente Clasista y Combativa, indicó que se están dirigiendo en este jueves por la mañana hacia la intersección de Rutas 3 y 26 en el marco de una jornada de lucha nacional.

“Estamos haciendo una movilización hacia ruta 3 y 26, acá somos como mil compañeros movilizados. Vamos a estar en ruta 3 y 26 para que nos solucionen el problema", explicó García. Y aclaró que no se trata de corte de ruta sino de una movilización ya que seguirán marchando ahora hacia Comodoro.

El corte del tránsito - debido a la movilización- es a la altura del Autódromo de la mano que va desde Comodoro a Rada Tilly. La Policía desvía a la altura de Neomat. "Pedimos que venga el gobierno municipal para tener respuestas, porque el gobierno provincial no existe, Arcioni no nos dio ni un kilo de azúcar", detalló.

El objetivo es quedarse en el lugar hasta obtener una respuesta ante los diferentes reclamos que tienen, entre ellos, aumento del salario complementario. "Venimos marchando desde muy temprano con reclamos en todo el país por las emergencias sociales", indicó a ADNSUR.

García mencionó que entre los reclamos, piden el aumento del salario social a 50 mil pesos, aumento del salario mínimo vital y móvil a 100 mil pesos, Tierra, Techo y Trabajo, aumento a jubilados y pensiones, y una Ley Tributaria Extraordinaria para resolver problemas de educación, salud y problemas sociales, entre otros puntos.