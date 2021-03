COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) llevó a cabo una jornada de lucha este martes, luego de que el gobierno provincial trasladará la reunión para continuar las negociaciones salariales.

Los docentes se concentraron en la intersección de Güemes y San Martín en Comodoro Rivadavia, reclamando el pago de la deuda y una recomposición salarial.

El secretario general de la ATECH Sur, Daniel Murphy, señaló a ADNSUR que es "imprescindible" visibilizar el reclamo con la presencia en las calles "porque ha servido para que el gobierno no se puede correr tanto de sus obligaciones y para que las familias sepan que es necesario reclamar en las escuelas, no podemos naturalizar que en las escuelas no estén dadas las condiciones de seguridad o bioseguridad ahora con el Covid", dijo.

Por otro lado, indicó que este martes se reunieron con el fiscal Adrián Cabral para saber sobre el avance de la causa por "zona liberada de 3 y 26", y afirmó que piden que se encuentren los responsables "porque pudo costar en salud y en vida inclusive".

Sobre la reunión paritaria que se desarrolla en Rawson, Murphy aseguró: "Esperamos que no sea otra charlita más de café", y afirmó que esperan que las conducciones sindicales a nivel provincial estén acorde a las "circunstancias" dejándole de "darle tanto tiempo al gobierno" para que de respuestas.

"Que pague la deuda con rango 3 y 4 que se les debe un mes entero de sueldo y que pague la deuda con la educación que es enorme y por la que seguimos teniendo una catástrofe educativa", concluyó tras destacar que es necesario que haya una actualización salarial por "la inflación tremenda" que ha precarizado a los trabajadores de la educación.