En una entrevista televisiva, Marcela Tinayre aseguró que su madre "Está lista para volver". La familia Legrand-Tinayre-Gastaldi ha pasado por momentos difíciles en el último tiempo. A la pandemia del coronavirus, se sumó la muerte de Goldie, de Marcos Gastaldi y de Sofía Neimann, intima amiga del clan. Sin embargo, hace unos días volvieron a recuperar la alegría con una llegada muy especial: el nuevo bebé de Valeria Gastaldi.

“El nacimiento de Lorenzo Marcos nos llenó de emoción. Estamos re conmovidos. Traer vida cuando una familia está muy triste es una gloria, una bendición”, reflexionó Tinayre, quien mantiene una excelente relación con la hija de su exmarido.

Esta confesión le dio el pie a De Brito para hacer una pregunta que se viene rumoreando en el medio. “¿Se casa Juanita?”, disparó de repente, sobre las versiones que señalan que la actriz daría el sí junto a su novio, el arquitecto Agustín Goldenhorn. “Por ahora no se casa, aunque yo deseo que se case. Propuestas no le faltaron. Ayer, Vale me mandaba fotos del bebé, porque estoy dejando pasar la primera semana para agarrarlo en brazos, y le mando a Juana y le digo: ‘Quiero otro bebito’. Entonces me dice: ‘Ay, mamá, tenés otros hijos’”, reveló, entre risas.

Todas las miradas apuntaron a Nacho, quien al parecer todavía no tiene planes de dar el gran paso: “Nacho no tiene ganas de casarse. Ser papá no sé. A veces lo veo con unas responsabilidades tan grandes... El otro día un amigo me dijo: ‘Tu familia tiene una gran bendición’. Y es Nacho que nos cuida, cuida a tres mujeres. El día que Marcos murió, puso una foto de él y Rocco y escribió: ‘Anda tranquilo, Marcos, yo te lo cuido’. Te lo cuento y me emociona. Nacho es un gran cuidador”, señaló conmovida.

Sin embargo, aseguró que a la hora de discutir ella se gana todos los premios. “Creo que con la que más discute es conmigo. Con Juana, al ser de la misma generación, tienen una relación que se entienden fantásticamente bien. Con mamá también choca, no es fácil porque cuando se le pone una idea en la cabeza... Pero yo soy discutidora, sostengo mis ideas aunque cada vez estoy aprendiendo más la aceptación del otro. Estudié counseling y durante la pandemia empecé a hacer un trabajo interno”, indicó.

Minutos después, la conductora aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores que aseguran que Juana Viale tuvo problemas con su pareja por hospedar a Gonzalo Valenzuela en su casa. “Juana siguió mi ejemplo. Yo soy íntima amiga de mi primer marido, Ignacio Viale. Pasamos Navidades, Año Nuevo, hago comidas en mi casa. Es una persona de enorme confianza en mi vida, que sé que siempre va a estar a mi lado, y ellos han mamado eso desde muy chicos y les ha hecho bien. Creo que Juana aplica lo mismo”, reflexionó.

“No estoy enterada de que Agustín se haya enojado. Ellos se han ido afuera y Gonzalo se ha quedado cuidando a los chicos, no hubo nada de todo lo que se dijo”, aclaró. Y si bien confirmó que el chileno ya no vive bajo el mismo techo que su hija, reveló que comparten muchos momentos juntos por sus hijos. “Gonzalo está trabajando cerca, pasa todos los días y los fines de semana están juntos”, explicó.

Por último, Tinayre habló del tan esperado regreso de Mirtha Legrand a la televisión. “Yo creo que cuidarla es que vuelva, soy de esa política. Una vez por semana tomamos el té en casa y sale este tema. La idea es que vuelva una vez por semana o hasta que lo haga con Juana. Con el éxito y lo que ha demostrado Juanita le va a venir bien esto de dos generaciones tan dispares”, advirtió.

Tras confesar que su madre está analizando esta posibilidad, agregó: “Ella se queda pensando cuando le digo esto. Creo que está lista para volver. No quiero que se termine el ciclo Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Sé que volver le va a dar una enorme felicidad. Creo que antes de fin de año vuelve”.

