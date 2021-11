El candidato a diputado de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Javier Milei, fiel a su estilo fue incapaz de respetar la veda electoral y cargó contra todos, luego de haber votado este domingo al mediodía.

“Yo soy bilardista. En lo único que creo es en el resultado y eso lo vamos a conocer a la noche”, dijo tras destacar el “trabajo duro” durante la campaña electora. ”Hemos dejado lo mejor de nosotros y ahora estamos esperando que la mayor cantidad de porteños nos acompañen para seguir adelante”.

El economista fue consultado sobre si aceptaría participar de una convocatoria por parte del Gobierno , pero fue tajante al sostener: “Yo no dialogo con inmorales”. Y la respuesta fue la misma cuando le preguntaron si tendría conversaciones con Pro: “No tengo nada que conversar. Solamente vamos a estar abrazando proyectos en consonancia con la libertad. Todo lo que esté en contra, no lo vamos a apoyar. No necesitamos dialogar nada, porque lo nuestro es una posición moral y los valores morales no se negocian”.

Sobre el escenario a futuro de la Argentina, Milei aseguró: “la situación de la Argentina es extremadamente delicada. Tenemos que esperar que no nos sigan haciendo daño desde los distintos actores políticos para que los argentinos no tengan que padecer tantas aberraciones”.

“Los desequilibrios macroeconómicos son grandes y estamos en la antesala de algo que podría ser peor que el Rodrigazo”, finalizó según publica La Nación.