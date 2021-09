Miércoles con neblina y lloviznas en Comodoro 🌧

Este miércoles, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly esperan una jornada con cielo parcialmente nublado, con neblina por la mañana y pronóstico de lloviznas por la noche.

Además, la temperatura mínima será de 4º C y la máxima de 12º C por la tarde, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el jueves se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima que alcanzaría los 12º C y sin presencia de vientos en la ciudad.

Por su parte, el viernes continuará de la misma forma, con una jornada sin vientos y con 15º C de temperatura máxima, así lo señaló el SMN,