Mejora el estado de salud de la joven de 18 años internada con coronavirus en Trelew

Luego de permanecer dos semanas en terapia intensiva, mejora el estado de salud de la joven de 18 años que tras contraer COVID-19 debió ser internada e intubada. “Está mejorando su gasometría y por eso se decide la extubación", informó el director asociado del Hospital Zonal, Matías Castiñeira.

"Estamos por despertarla sacándole la sedación y que empiece a respirar por sí misma”, agregó. "Vamos a sacarle la sedación para que empiece a respirar por sí misma, sin respirador mecánico. Ha mejorado su medición respiratoria y por eso es que se decide la extubación de la paciente. Ya negativizó el virus”, aclaró el médico.

Sobre la situación epidemiológica en el valle, señaló que “esta semana Trelew termina con 29 casos nuevos, lo que suma un total de 365 casos. De ese total, en domicilio se desprenden 329 casos. En Clínica Médica 25 camas ocupadas y 11 camas ocupadas para Covid-19 en la Terapia Intensiva, el resto son pacientes polivalentes”.

En relación a los pacientes internados, reveló que “la mayoría de las personas se encuentran vacunadas y son mayores de edad. Tenemos menos factores de complicaciones a nivel trombóticos que en la primera ola. Es casi netamente respiratorio lo que tenemos”, afirmó en contacto con diario Jornada.

Para finalizar, dijo que “la cantidad de casos no va a depender netamente de la vacunación. Los resultados de la vacunación los amos a ver a largo plazo con la disminución de las camas que tenemos en Terapia Intensiva. Se van a seguir contagiando si no se cuidan. La vacuna no previene la enfermedad sino los casos graves”.