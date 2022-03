Hace ya más de una semana, Rusia lanzó un ataque militar contra Ucrania. A partir de ese nuevo conflicto internacional, se renuevan viejos temores en la poblaciones comprometidas con los bombardeos.

Un día después del comienzo de los bombardeos, la ministra de Defensa rusa amenazó con atacar también a Finlandia y a Suecia si persistían en sus pretensiones de ingresar en la OTAN. A partir de entonces, el miedo a un ataque nuclear ruso, ha disparado la venta de las pastillas de yoduro de potasio en estos países.

De hecho, el medicamento está agotado en casi todas las farmacias de Finlandia, según confirmó al diario Iltalehti Erkki Kostiainen, director de Comunicaciones de la Asociación Finlandesa de Farmacéuticos.

Con el accidente nuclear de Fukushima en el año 2011, la OMS advirtió a la población de que las pastillas de yoduro de potasio podían causar graves efectos secundarios en las mujeres embarazadas o personas con problemas renales. Solo deben tomarse si las autoridades sanitarias lo recomiendan. El yoduro de potasio es una sal de yodo que ayuda a la tiroides para que no absorba la radiación externa. Debe ingerirse antes o poco después de la irradiación para disminuir el riesgo de cáncer.

¿Cuándo se puede tomar?

Sin embargo, esta pastilla no puede evitar que el yodo radiactivo entre en el cuerpo y no puede evitar los daños en la salud que cause. Tomar este medicamento de forma preventiva no impedirá la radicación y puede causar efectos muy nocivos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: "La tiroides no puede distinguir entre el yodo estable y el radiactivo. Absorberá los dos. El yoduro de potasio bloquea la entrada de yodo radiactivo en la tiroides. Cuando una persona toma yoduro de potasio, el yodo estable en el medicamento es absorbido por la tiroides. Esta se “llena” y no puede absorber más yodo durante las siguientes 24 horas".

Además, aseguran que la protección será mayor si se dan los siguientes tres factores: cuanto más pronto se tome, de mayor tiempo dispondrá la tiroides para "llenarse"; la cantidad de yodo estable que llega a la tiroides depende de la rapidez con que se absorba; y minimizar la dosis de yodo radiactivo al que se expone. Entre las personas que pueden tomarlo se incluyen los bebés (incluso los que son amamantados), aunque tienen un mayor riesgo de tener cáncer de tiroides; niños, mujeres embarazadas, pero el yodo atraviesa la placenta; mujeres lactantes, adultos y jóvenes (entre 18 y 40 años).

Cantidades y efectos secundarios

"Las pastillas vienen en dos dosis: 130 miligramos y 65 mg. Cada pastilla contiene 65 mg de yoduro de potasio", explican los expertos. No se debe tomar más de la dosis indicada para cada persona, puesto que puede causar efectos adversos graves e incluso la muerte. Una dosis protege durante 24 horas, aun así, las autoridades sanitarias no recomiendan a los bebés recién nacidos, las mujeres embarazadas ni las que estén dando de mamar, que tomen más de una dosis seguidas.

En caso de que un bebé (de menos de un mes de edad) tome más de una dosis, debe ser revisado con urgencia por el personal médico para que monitoreen y controlen sus niveles de hormona tiroidea. También sufren un mayor riesgo de tener hipotiroidismo (niveles muy bajos de la hormona de la tiroides). De los efectos secundarios que se pueden sufrir están: molestias estomacales o gastrointestinales, reacciones alérgicas, sarpullido e inflamación de las glándulas salivales. Este medicamento se vende sin necesidad de receta médica.