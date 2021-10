El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara Baja, Máximo Kirchner, recibió este jueves al secretario general del gremio minero AOMA de Santa Cruz, Javier Castro, con quien habló por algo más de dos horas sobre las potencialidades del sector, pero también respecto al panorama político tras las elecciones primarias del 12 de septiembre.

La charla, según indicó Castro a La Opinión Austral, se centró en esos dos puntos en los que el diputado nacional mostró mucho interés. “Básicamente me consultó mucho sobre la actividad, el desarrollo que puede tener en Santa Cruz, pero también me pidió una análisis de la situación minera nacional, sobre lo que me pude explayar bastante ya que tengo veinte años en la actividad”, expresó.

Indicó que Máximo sabe y tiene bien claro que Santa Cruz tiene un potencial enorme.

Un dato imposible de soslayar y que reflejó LOA en la edición del miércoles es la fuerte incidencia de la minería en las actividades que se exportan en nuestro país, aún en tiempos de pandemia. Respecto a esto, Castro afirmó que en Argentina “está muy claro cómo se desarrolla la actividad, la pandemia nos complicó, pero se sigue desarrollando; hay que utilizarla como un trampolín, porque si lo que vamos a necesitar es trabajo genuino, la actividad es muy importante”.

En ese sentido, afirmó que el presidente del bloque “quiere interiorizarse en ese tema y que eso redunde en un beneficio para las provincias, el país y fundamentalmente para la gente”. Y subrayó que Máximo “sabe y tiene bien claro que Santa Cruz tiene un potencial enorme, que hoy se debe estar desarrollando en un 20%; su preocupación es ver cuáles son las preocupaciones que tiene el sector para que ese 20% pueda desarrollarse mucho más”.

Panorama político

En otro orden de cosas, Javier Castro expresó que con el diputado nacional hablaron de lo que sucedió en las PASO. “Hicimos un análisis de las últimas elecciones, fue una charla muy amena, pusimos todo a disposición para cambiar lo que sucedió en esta última elección”, dijo.

Sobre lo que le dijo al legislador, sostuvo: “Creo que faltó un poco más de presencia territorial, faltó que más funcionarios se pusieran al hombro la elección”, aunque “hubo muchos factores que hicieron que se sacara este resultado”.

En consonancia, manifestó que hay que apostar a la elección del 14 de noviembre y seguir trabajando con vistas a 2023 porque “no nos podemos permitir en el país volver a un presidente que sea jefe de CABA como fue (Fernando) De la Rúa, (Mauricio) Macri o el que puede ser (Horacio) Rodríguez Larreta, porque así nos va a ir”.

Finalmente, sobre Máximo Kirchner, resumió: “Hablé con un dirigente que tiene una capacidad de diálogo importantísima, que mientras esperaba por su despacho pasaron gobernadores, diputados, senadores que están preocupados por la Argentina y por los más necesitados”. Y “lo más importante es que tiene bien claro conceptualmente que la minería puede ser un factor de desarrollo, despegue y inclusión de toda la Argentina, no sólo de Santa Cruz”.

