Mauricio Macri: "No tomo alcohol ni fumo, lo mío es la heroína y el crack" 

El ex presidente Mauricio Macri estuvo en la provincia de Santa Fe para apoyar a la lista de Juntos por el Cambio, encabezada por Carolina Losada. En su visita, recorrió la ciudad de Rosario, fue a un bar, pidió un licuado y pronunció una frase que desató la polémica.

"Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo. Lo mío es el crack y la heroína". Las palabras de Macri sorprendieron a los presentes, sobre todo por decirlas en una ciudad que lleva adelante una fuerte campaña contra el narcotráfico.

El ex presidente fue filmado charlando mientras tomaba un licuado de frutilla y naranja. La irónica frase la pronunció luego de que uno de los asistentes le preguntara si bebía café.

Este jueves, el referente del PRO arribará a Chubut para apoyar la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Ignacio "Nacho" Torres como candidato a senador. Macri visitará Esquel y Trevelin, donde mantendrá encuentros con productores, militantes y fiscales de mesa.

Desde Rosario, el ex presidente señaló: "Si se confirma la elección primaria, le vamos a sacar al kirchnerismo el dominio del Senado. Vamos a dar vuelta la historia del Senado que ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor: por el kirchnerismo. Este ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional", precisó IProfesional.