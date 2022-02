Mateo Leonel Hernández tiene 3 añitos y nació con el lagrimal de su ojo izquiero tapado. "Lo hice tratar, desde que nació está con gotas, masajes, es lo único que me han dado hasta el momento", menciona Katia, su mamá.

Cuenta que el nene fue operado varias veces en el Hospital Regional pero el problema en el ojo no se soluciona. Continúa con un tratamiento de gotas y masajes, "pero se le hincha el ojo, se le lastima", relata.

Katia recuerda los idas y vueltas para poder sanar a su pequeño, que continúa con el problema en su ojito: "La primera vez que lo internaron en el Hospital Regional y me hicieron hacer todos papeles, me mandaron a pedir presupuesto, pero el doctor que lo atendió no había entregado ningún papel... Vine a la buena de Dios porque a mi hijo lo tuvieron un día completo, lo pincharon por todos lados, y no hicieron los trámites para pedir cama, quirófano, ni nada".

"La segunda vez me asesoré un poco más para que sea todo un poco más rápido, y después de la operación quedó igual. Y ya en la operación vez me dijeron que tenía que hacerle una cirugía mas amplia pero que no la hacían acá. No sabían si se podía hacer en Rawson, en Madryn o en Buenos Aires".

La mujer comentó a ADNSUR que el mes pasado fue a pedir los papeles con los estudios realizados a su hijo "para poder empezar a moverse por otro lado" y se habían perdido. "Me dijeron que vuelva a hacer todo de nuevo", reclamó.

Katia se muestra agradecida con el doctor Arnedo del Hospital Regional, que es quien atiende a Mateo por estas horas: "Yo estoy muy agradecida porque también las veces que necesito que vea a Mateo lo atiende en su consultorio privado. Pero más de darle unas gotas no puede hacer".

"Yo soy madre soltera, cuento solamente con la Asignación Universal de un hijo, entonces para pagar pasajes se me hace imposible. No encuentro la manera de poder encontrar algún especialista o lograr un traslado para que lo traten", menciona.

Por esto, aquellas personas interesadas o que puedan colaborar con Katia y su hijo se pueden comunicar al 2975390734. Katia sigue en busca de algún especialista o alguna colaboración para que pueda trasladarse y que su hijo sea operado.

La mamá se encuentra sin trabajo y no cuenta con los recursos económicos necesarios para continuar pagando consultas privadas o aquellos gastos que requieren para viajar. "Hay días que no tengo para darle de comer", confesó al finalizar la conversación, visiblemente angustiada.

