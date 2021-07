Massoni habló de sus fotos virales: “Cuando me quise arremangar la camisa,  no llegaba"

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni fue blanco de críticas y memes en las redes sociales, luego de que se difundieron las fotos del momento en que se vacunó contra el coronavirus. Se lo pudo ver sin remera, dejando expuestos sus numerosos tatuajes y fue cuestionado.

Las imágenes del funcionario fueron publicadas en Facebook y habían sido captadas en el Club Germinal de Rawson, donde recibió al primera dosis de la vacuna. Tras la polémica, Massoni explicó a la prensa que asistió tras un llamado que le avisó que le asignabas un turno inmediato, por eso fue como estaba en ese momento: con traje, chaleco de traje, camisa y corbata.

Las fotos se viralizaron y llegaron a medios nacionales, que hicieron mención al "extravagante ministro de Seguridad de Chubut que expuso sus 30 tatuajes cuando se vacunó contra el COVID-19". Incluso Infobae informó que "ostenta un alto perfil mediático en el que, además de relucir con sus acciones de gobierno, luce las habilidades adquiridas por un extremo nivel de preparación física".

Por su parte, Massoni habló sobre esta repercusión, y explicó que como ministro "me convocaron para que me de la vacuna y cuando hago la averiguación tenemos un 70 por ciento de policías vacunados". Y preguntó a los periodistas "¿Usted me ve en remera de manga corta? A mí no es que me citaron por un mail, a mi me llamaron y me dijeron ‘venga a vacunarse’ y yo encima tenía traje, chaleco corbata; y fui así como estaba”.

Asimismo, afirmó que “cuando me quise arremangar la camisa, no me llegaba. Y cuando me quise sacar la camisa me quedaba por la mitad, entonces ¿Qué quieren que le haga? ¿Pa’ que me invitan? ¿Qué quiere que le diga? No le puedo decir nada”, manifestó.

Por último, el ministro negó que la fotografía haya sido tomada por orden suya o con su consentimiento: “Es más, me pedían la foto y yo me estaba poniendo la camisa. Voy a tener que cambiar la camisa, pero bueno”, finalizó.