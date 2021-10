El Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, criticó este jueves la actitud del presidente Alberto Fernández de no intervenir en la escalada de violencia mapuche en la zona cordillerana.

Tras el incendio intencional que destruyó el histórico Club Andino Piltriquitrón en el Bolsón, y que fue calificado por sus caractrísticas como "atentado terrorista" por la gobernadora Arabela Carreras, el presidente Alberto Fernández se pronunció sobre el reclamo de una intervención más fuerte por parte del gobierno nacional.

En ese sentido, Fernández dijo que "no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región”, al informarle a la gobernadora Carreras que enviará gendarmes a la zona "pese a que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas".

Al respecto, el ministro de Seguridad de Chubut reclamó por la falta de intervención del gobierno nacional en la Patagonia, señalando que en otros lugares como Capital Federal o el conurbano bonaerense sí están dispuestos a intervenir.

"Para la capital si. Para el conurbano también. Pero para la patagonia no?? Así gobiernan, mirándose el ombligo. En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!!!", escribió Massoni en su cuenta de Twitter