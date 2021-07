El Gobierno del Chubut elevó a la Legislatura un proyecto de Ley que buscará crear la Dirección de Género en la Policía del Chubut, por lo que a las actuales direcciones de Seguridad, Recursos Humanos, Recursos Materiales, de Policía Judicial, se sumaría la Dirección de Género.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, indicó que a partir de este proyecto se va a modificar y se va a agregar una dirección más de la cual va a depender lo que son las comisarías de la Mujer y Comunitaria. "Es una dirección extremadamente importante, porque en realidad hay que empezar a establecer dentro de las fuerzas las políticas de género", explicó.

Y a continuación, opinó que "la política de género no es sacar una ley y decir “todos tienen que contratar gente con barba”, como salen ahora las normas. ¿Por qué no hablamos de contratar gente con capacidad?".

Sobre la ley que dispone un cupo trans dentro de la administración pública, Massoni afirmó: “No estoy de acuerdo con el cupo obligado, sino con el cupo de capacidad. Sino vamos a empezar con el cupo trans, el de la mujer... Yo creo que hay mujeres que son cien veces más capaces que los hombres que ocupan cargos y los pueden pasar por encima".

"Si esa persona tiene la determinación o el gusto de realizar acciones distintas que nos gustan a otros, que no quiere decir que sean minoría o mayoría, no nos importa mientras cumpla bien su función", afirmó.

Y en este marco, el titular del Ministerio de Seguridad afirmó que en sí al ciudadano "creo no le importa si esa persona le gusta vestirse de mujer o se siente mujer. Es una mujer, la vamos a tratar como mujer pero la vamos a contratar porque tiene capacidad, no porque estamos obligados a contratar".

"Nosotros tenemos gente trans que trabaja en el Ministerio, que trabaja extraordinariamente bien y tiene una capacidad maravillosa. Yo no quiero hablar si es trans, sino de la capacidad que tiene", sostuvo.

Asimismo, opinó sobre el lenguaje inclusivo y su inserción en organismos del Estado. “Yo no soy partidario de eso ni escribir con la X. No lo logro entender y les pido disculpas por tener una mente obsoleta, pero no lo puedo entender"

Finalmente, el funcionario provincial opinó acerca de las definiciones de candidatos de cara a las PASO. "Dejen de meter listas “sábanas” y empecemos a hacer tachas. Empecemos a utilizar boleta única. El ciudadano puede elegir quién lo va a representar y no que le metan un ladrillo por detrás para que lo representen cuando dicen “todos estos no los quiero, quiero solamente este a la cabeza”.